Пьяные российские военные подставляют сослуживцев: данные АТЕШ

Украина, Понедельник 24 ноября 2025 07:50
Пьяные российские военные подставляют сослуживцев: данные АТЕШ Фото: российские военные (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

На Запорожском направлении фиксируют стремительное падение дисциплины в одном из российских подразделений, где массовое употребление алкоголя стало причиной смертей и угрозой для самих же военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию партизанского движения АТЕШ в сети Telegram.

108-й десантно-штурмовой полк РФ на запорожском направлении оказался в критическом состоянии: систематическое употребление алкоголя среди личного состава привело к смертям, нарушению выполнения задач и росту опасных инцидентов.

Подробности инцидентов

По данным АТЕШ, в подразделении наблюдается полное разложение дисциплины.

Источники отмечают, что регулярное употребление спиртного фактически стало нормой, а с наступлением холодов ситуация усугубилась.

В обращении подчеркивается: "С приближением зимы ежедневная потребность в спиртном превратила подразделение в формирование, неспособное выполнять боевые задачи. Так называемые "100 граммов" превратились в литры, а полк стал очагом алкоголизма".

Отмечается, что новые военные гибнут не в бою, а от отравления суррогатным алкоголем.

Скрытие проблемы и конфликты в рядах

По словам партизан, командование намеренно не поднимает вопрос массового пьянства, поскольку "пьяные солдаты - удобный ресурс, они не задают вопросов и идут в штурм "под согревом"".

Однако это приводит к серьезным конфликтам с трезвыми военными. Сообщается, что нетрезвые бойцы регулярно подставляют сослуживцев: шумят на позициях, светят фонарями, засыпают на постах, забывают оружие и даже открывают огонь по своим.

Напоминаем, что делегации Украины и США по итогам женевских переговоров смогли выйти на согласование основной части американского плана, а по большинству спорных положений достигли корректировок, которые устроили обе стороны, что дало основания говорить о заметном продвижении в обсуждении дальнейших шагов.

Отметим, что российские медиаресурсы начали распространять заявления о готовности Москвы прибегнуть к так называемой "зеркальной конфискации" американских активов, пытаясь использовать эту риторику как инструмент давления и экономического шантажа в ответ на обсуждение возможных решений Запада относительно российских средств.

