Пьяные российские военные подставляют сослуживцев: данные АТЕШ
На Запорожском направлении фиксируют стремительное падение дисциплины в одном из российских подразделений, где массовое употребление алкоголя стало причиной смертей и угрозой для самих же военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию партизанского движения АТЕШ в сети Telegram.
108-й десантно-штурмовой полк РФ на запорожском направлении оказался в критическом состоянии: систематическое употребление алкоголя среди личного состава привело к смертям, нарушению выполнения задач и росту опасных инцидентов.
Подробности инцидентов
По данным АТЕШ, в подразделении наблюдается полное разложение дисциплины.
Источники отмечают, что регулярное употребление спиртного фактически стало нормой, а с наступлением холодов ситуация усугубилась.
В обращении подчеркивается: "С приближением зимы ежедневная потребность в спиртном превратила подразделение в формирование, неспособное выполнять боевые задачи. Так называемые "100 граммов" превратились в литры, а полк стал очагом алкоголизма".
Отмечается, что новые военные гибнут не в бою, а от отравления суррогатным алкоголем.
Скрытие проблемы и конфликты в рядах
По словам партизан, командование намеренно не поднимает вопрос массового пьянства, поскольку "пьяные солдаты - удобный ресурс, они не задают вопросов и идут в штурм "под согревом"".
Однако это приводит к серьезным конфликтам с трезвыми военными. Сообщается, что нетрезвые бойцы регулярно подставляют сослуживцев: шумят на позициях, светят фонарями, засыпают на постах, забывают оружие и даже открывают огонь по своим.
