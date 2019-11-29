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Ввечері у Києві обмежать рух на Набережному шосе

Новини » Суспільство     29.11.2019 - 18:15
Ввечері у Києві обмежать рух на Набережному шосе
Ілюстративне фото (Автоцентр)

Обмеження діятимуть до 5 ранку

В Києві ввечері 29 листопада обмежать рух на Набережному шосе. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

Обмеження руху будуть діяти з 22:00 до 5:00 30 листопада.

"Під прогоном Паркового пішохідного мосту на Труханів острів виконуватимемо протиаварійні роботи. Роботи проведемо уночі проти суботи, щоб менше впливати на трафік. Буде часткове обмеження руху безпосередньо під самим мостом", - йдеться в повідомленні.

Ввечері у Києві обмежать рух на Набережному шосе

Раніше повідомлялося, що у Києві обмежать рух транспорту на ділянці дороги Р-03 Північно-східний обхід. Обмеження руху буде з 26 листопада до 1 грудня.

РБК-Україна писало, що в Києві з 7 листопада обмежили в'їзд вантажних автомобілів масою більше 4,5 тонн в години пік з 7 до 10 ранку та ввечері з 17:00 до 20:00.

Нагадаємо, що під час новорічно-різдвяних святкувань у центрі Києва обмежать рух транспорту. Обмеження будуть діяти з 14 грудня 2019 року до 12 січня 2020. Зимові розваги триватимуть на Софійській площі, Володимирському проїзді (від Михайлівської площі до перетину з вулицею Алли Тарасової), проїжджій частині Володимирського проїзду навпроти будинку № 5. А з 14 грудня 2019 року до 19 січня 2020-го - на Контрактовій площі.

У центрі Києва обмежили рух транспорту На в'їзді до Києва обмежать рух транспорту
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