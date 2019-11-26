На в'їзді до Києва обмежать рух транспорту

Фото: пробки в Києві (РБК-Україна)

Обмеження рух буде з 26 листопада по 1 грудня на трасі Північно-східний обхід

У Києві обмежать рух транспорту на ділянці дороги Р-03 Північно-східний обхід. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укравтодору".

Повідомляється, що обмеження руху буде з 26 листопада до 1 грудня на ділянці траси Р-03 від 19 + 000 до км 20 + 500 (WIM 4) у зв'язку з виконанням комплексу дорожніх робіт з підготовки дорожнього покриття для установки датчиків системи зважування в русі.

"Місця виконання робіт будуть обладнані тимчасовими засобами організації дорожнього руху", - повідомили в "Укравтодорі".

Раніше РБК-Україна писало, що в Києві з 7 листопада обмежили в'їзд вантажних автомобілів масою більше 4,5 тонн в години пік з 7 до 10 ранку та ввечері з 17:00 до 20:00.

Також повідомлялося, що у Києві обмежать рух на естакади Південного мосту. Обмеження будуть діяти до 8 грудня з 9:00 до 13:00 на Південному мосту у напрямку до станції метро "Видубичі". Причиною стали роботи з демонтажу аварійних карнизних блоків.

Крім цього, в центрі Києва обмежать рух транспорту на час новорічно-різдвяних святкувань. Обмеження будуть діяти з 14 грудня 2019 року до 12 січня 2020 року на Софійській площі, Володимирському проїзді (від Михайлівської площі до перетину з вулицею Алли Тарасової), проїжджої частини Володимирського проїзду навпроти будинку № 5 та на Контрактовій площі.