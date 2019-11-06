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У Києві обмежать в'їзд вантажівок у годину пік

Новини » Суспільство     06.11.2019 - 13:11
У Києві обмежать в'їзд вантажівок у годину пік
Фото: пробки в Києві (РБК-Україна)

Обмеження ввели, щоб не перевантажувати трафік автотранспорту

У Києві з 7 листопада обмежать в'їзд вантажних автомобілів масою більше 4,5 тонн в години пік з 7 до 10 ранку та ввечері з 17:00 до 20:00. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

Як повідомляється, впроваджувати зміни почнуть на в'їзді зі сторони Житомира, а згодом і на інших в'їздах.

"Таке рішення не тільки дозволить поліпшити екологічну ситуацію в Києві, але і забезпечить розвантаження вулично-дорожньої мережі, створить додатковий простір для руху пасажирського транспорту, підвищить рівень пропускної здатності вулиць і доріг столиці. Крім того, це допоможе мінімізувати виникнення заторів, особливо з погіршенням погодних умов, а також поліпшити рівень регулярності пасажирських перевезень", - заявив заступник директора департаменту транспортної інфраструктури КМДА Дмитро Рахматуллін.

У КМДА зазначили, що за добу до Києва в'їжджає до 50 тисяч вантажівок, що негативно позначається на трафіку і екології. Велика частина з них проїжджає через Південний міст, навантаження на який у 6 разів перевищує проектний.

У часи, коли в'їзд для вантажівок і фур буде дозволений, рухатися вони зможуть наступними шляхами:

  • просп. Бажана;
  • Південний мостовий перехід через р. Дніпро;
  • Столичне шосе;
  • вул. Академіка Заболотного;
  • Одеська Площа;
  • Велика кільцева дорога;
  • вул. Академіка Палладіна;
  • вул. Міськи;
  • Гостомельське шосе;
  • Нова дорога;
  • просп. Мінський;
  • площа Тараса Шевченка;
  • вул. Полярна;
  • вул. Богатирська;
  • площа Тульська;
  • вул. Степана Бандери;
  • вул. Романа Шухевича (Генерала Ватутіна);
  • площа Керченська;
  • вул. Братиславська;
  • Броварський просп.

Нагадаємо, в Києві скасували рейси міської електрички через вандалізму. Були скасовані рейси № 7302, 7311/12, 7321, 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503 і 7421.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, в столиці сьогодні обмежать рух на вулиці Брестській. Обмеження руху діятиме з 8:00 до 17:00. На вулиці будуть ремонтувати асфальт.

У Києві скасували рейси міської електрички Київ скували затори: карта
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