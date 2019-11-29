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Вечером в Киеве ограничат движение на Набережном шоссе

Новости » Общество     29.11.2019 - 18:15
Вечером в Киеве ограничат движение на Набережном шоссе
Иллюстративное фото (Автоцентр)

Ограничения будут действовать до 5 утра

В Киеве вечером 29 ноября ограничат движение на Набережном шоссе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Ограничения движения будут действовать с 22:00 до 5:00 30 ноября.

"Под прогоном Паркового пешеходного моста на Труханов остров будем выполнять противоаварийные работы. Работы проведем в ночь на субботу, чтобы меньше влиять на трафик. Будет частичное ограничение движения непосредственно под самим мостом", - говорится в сообщении.

Вечером в Киеве ограничат движение на Набережном шоссе

Ранее сообщалось, что в Киеве ограничат движение транспорта на участке дороги Р-03 Северо-восточный обход. Ограничение движения будет с 26 ноября до 1 декабря.

РБК-Украина писало, что в Киеве с 7 ноября ограничили въезд грузовых автомобилей массой более 4,5 тонн в часы пик с 7 до 10 утра и вечером с 17:00 до 20:00.

Напомним, что во время новогодне-рождественских празднований в центре Киева ограничат движение транспорта. Ограничения будут действовать с 14 декабря 2019 года до 12 января 2020. Зимние развлечения продолжатся на Софийской площади, Владимирском проезде (от Михайловской площади до пересечения с улицей Аллы Тарасовой), проезжей части Владимирского проезда напротив дома № 5. А с 14 декабря 2019 года до 19 января 2020-го - на Контрактовой площади.

В центре Киева ограничили движение транспорта На въезде в Киев ограничат движение транспорта
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