Вечірній обстріл Харкова: кількість жертв та постраждалих збільшилась
Внаслідок обстрілу кількох районів Харкова загинули четверо жителів міста. Кількість постраждалих постійно оновлюється.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Увечері ворог завдав ударів по мирній Північній Салтівці та Немишлянському району Харкова. На жаль, є загиблі - 4 людей. Постраждалих - 19, з них 4 дитини", - написав Синєгубов.
Він зазначив, що росіяни влучили у двори та вулиці, де знаходилися виключно мирні жителі.
"Ворог свідомо тероризує громадянське населення. Закликаю всіх бути максимально обережними. Без потреби не виходити на вулиці. У разі сигналу на сполох - відразу йти до укриття", - зазначив голова ОВА.
Нагадаємо, приблизно о 18:30 повідомлялося про 15 поранених і 3 загиблих внаслідок обстрілу Північної Салтівки.
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