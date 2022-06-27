Вечірній обстріл Харкова: кількість жертв та постраждалих збільшилась

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова .

"Увечері ворог завдав ударів по мирній Північній Салтівці та Немишлянському району Харкова. На жаль, є загиблі - 4 людей. Постраждалих - 19, з них 4 дитини", - написав Синєгубов.

Він зазначив, що росіяни влучили у двори та вулиці, де знаходилися виключно мирні жителі.

"Ворог свідомо тероризує громадянське населення. Закликаю всіх бути максимально обережними. Без потреби не виходити на вулиці. У разі сигналу на сполох - відразу йти до укриття", - зазначив голова ОВА.