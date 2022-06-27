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Обстріл Харкова: кількість постраждалих збільшилась, є загиблі

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Україна, Понеділок 27 червня 2022 18:42
Обстріл Харкова: кількість постраждалих збільшилась, є загиблі Фото: обстріл Харкова (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

У Харкові внаслідок сьогоднішнього обстрілу поранено 15 людей, 3 загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радницю голови Харківської облради Наталію Попову.

"Обстріл Харкова росіянами. Попередньо 15 людей поранено. Серед поранених є діти. 3 загиблих. Це не остаточна кількість", - написала Попова.

Нагадаємо, сьогодні окупанти обстріляли Харків, зокрема Північну Салтівку.

Також сьогодні росіяни обстріляли евакуаційну колону під Харковом.

Вночі обстріли міста також не вщухали. Внаслідок ударів були пошкоджені об'єкти інфраструктури.

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