Благодарные за свободу: как Небесная Сотня изменила ход истории и за что отдали жизнь 107 героев

Этот день стал символом не только глубокой скорби, но и несокрушимой воли к свободе. 20 февраля связано с кровавыми событиями Революции Достоинства, но оно олицетворяет жертвенную борьбу за право украинцев самостоятельно выбирать свое будущее.
О значении Дня Героев Небесной Сотни рассказывает РБК-Украина.
Читайте также: Директор музея Майдана Игорь Пошивайло заявил, что Небесная Сотня - это первые герои войны с Россией
Главное о памятной дате:
Дата события: 20 февраля - день наиболее массовых расстрелов во время Революции Достоинства в 2014 году.
Количество Героев: К Небесной Сотне официально отнесено 107 человек.
Значение: Подвиг активистов позволил восстановить европейский курс Украины и свергнуть режим Януковича.
Символизм: Чествование проходит под лозунгом "Благодарны за свободу!".
20 февраля Украина отмечает День Героев Небесной Сотни. Эта дата установлена согласно указу президента № 69/2015 для чествования подвига участников Революции Достоинства, которые отдали жизнь за демократические ценности, права человека и европейское будущее нашего государства.
Именно 20 февраля 2014 года в центре Киева произошли наиболее трагические события: в тот день погибли 48 протестующих. В целом список Героев Небесной Сотни насчитывает 107 человек. Кроме павших непосредственно зимой 2013-2014 годов, к ним относятся и активисты Майдана, которые погибли весной 2014 года, отстаивая территориальную целостность Украины в начале российской агрессии.
События 20 февраля стали кульминацией Революции Достоинства - массового гражданского протеста, который длился 94 дня: с 21 ноября 2013 года до 22 февраля 2014 года.
Центром протестов был Майдан Независимости в Киеве и прилегающие улицы - Крещатик, Михаила Грушевского, Институтская. Сначала акции имели евроинтеграционный характер, однако впоследствии переросли в широкую кампанию гражданского неповиновения против режима тогдашнего президента Виктора Януковича - против коррупции, узурпации власти и нарушения прав человека.
Попытки силового подавления протестов привели к эскалации конфликта и многочисленным жертвам. За отказ вернуться к постсоветской модели управления государством и за европейский курс развития Украина заплатила чрезвычайно высокую цену - человеческие жизни.
Небесная Сотня - это 107 погибших участников Революции Достоинства, а также активисты Майдана, которые погибли весной 2014 года с началом российской агрессии на востоке Украины.
Название возникло по аналогии со структурными единицами Самообороны Майдана - сотнями. Впервые словосочетание "Небесная Сотня" прозвучало во время прощания с погибшими 21-22 февраля 2014 года на Майдане Независимости.
Среди Героев - люди разного возраста, национальностей, профессий и вероисповеданий. Это граждане Украины, Беларуси и Грузии. Самому младшему из них, Назарию Войтовичу, было 17 лет, самому старшему, Ивану Наконечному, - 82. Среди 107 Героев - три женщины: Антонина Дворянец, Ольга Бура и Людмила Шеремет.
Первым из Героев Небесной Сотни стал Павел Мазуренко, который умер 22 декабря 2013 года от телесных повреждений. Последний из рядов Героев, Виктор Орленко, умер 3 июня 2015 года в результате осложнений после ранения, полученного во время штурма Майдана 18 февраля 2014 года.
Революция Достоинства стала переломным моментом в истории современной Украины. Свержение режима Януковича открыло путь к восстановлению курса на евроинтеграцию и подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.
Среди ключевых последствий Революции:
Смерть Героев Небесной Сотни изменила общественное сознание украинцев, актуализировав такие понятия, как достоинство, свобода, право на самоопределение, суверенитет государства и европейский выбор.
"Среди огня и льда, снайперов на крышах Небесная Сотня заплатила самую страшную цену патриотов... Их кровь и мужество дают украинскому народу второй шанс на свободу", - отметил вице-президент США Джо Байден в 2015 году, комментируя события на Майдане.
1 июля 2014 года Верховная Рада приняла закон об учреждении государственной награды - "Орден Героев Небесной Сотни". Указом Президента от 3 ноября 2014 года № 844/2014 утвержден Устав и рисунок ордена.
Орден имеет форму голубого креста с изображением небесного воина в доспехах с мечом и щитом, стилизованных под самодельное снаряжение участников Майдана. На обороте выгравирована надпись: "Свобода и Достоинство".
День Героев Небесной Сотни - это день траура, связанный с гибелью граждан во время Революции Достоинства и в начале российской агрессии. В то же время это день чествования борьбы за достойную и свободную жизнь.
Память о Небесной Сотне чтят под лозунгом "Благодарны за свободу!".
Герои сделали свой сознательный выбор - бороться за свободу и достоинство Украины. Их подвиг остается символом гражданского мужества, силы духа и готовности отстаивать демократические ценности.
Память о них должна быть живой - она призвана объединять общество и формировать осознание ответственности каждого за будущее государства.
Почему День Героев Небесной Сотни отмечают именно 20 февраля? Именно 20 февраля 2014 года произошла эскалация расстрелов на улице Институтской в Киеве, что привело к наибольшему количеству жертв за все время Революции Достоинства (48 погибших за один день).
Сколько людей официально входят в список Небесной Сотни? На сегодня в ряды Героев Небесной Сотни зачислены 107 человек. Это активисты, погибшие во время протестов в Киеве, а также те, кто отдал жизнь весной 2014 года за территориальную целостность Украины.
Есть ли среди Героев иностранцы? Да, среди Героев Небесной Сотни есть граждане Беларуси (например, Михаил Жизневский) и Грузии, которые бок о бок с украинцами боролись за демократические ценности.
Ранее РБК-Украина рассказывало о значении Дня Достоинства и Свободы, который отмечают 21 ноября в честь начала Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013-го. В частности, о ключевых событиях обеих революций, их влиянии на европейский курс Украины и бегстве Виктора Януковича после кровавых событий февраля 2014 года.
Также мы рассказывали, что семьям Героев Небесной Сотни повысили выплаты.
При написании материала были использованы следующие источники: Украинский институт национальной памяти, wikipedia.org, Указ президента № 69/2015 "О чествовании подвига участников Революции Достоинства и увековечении памяти Героев Небесной Сотни".