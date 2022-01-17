Пільговий газ проти інфляції. Чи зможе Кабмін утримати зростання цін на продукти харчування

В Україні для підтримки підприємств, що випускають соціально значущі продукти харчування, продаватимуть газ за пільговими цінами. Компаніям, що займаються видобутком, обмежать торгову надбавку. У Кабміні чекають, що ціни на газ будуть мінімум в два рази нижче. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Через високі ціни на енергоносії українські промпідприємства змушені підвищувати розцінки і на свою продукцію. РБК-Україна вже писало, що минулого року зростання цін у промисловості став рекордним за останні 24 роки – 62,2%. Це було однією з причин подорожчання продуктів харчування – від 17% до 23%.

Багато виробників такої продукції як хліб, молоко і курятина заявили про можливе скорочення або навіть припинення виробництва через високу вартість газу.

Уряду і офісу президента довелося шукати вихід із ситуації. За тиждень до нового року прем'єр Денис Шмигаль і заступник глави ВП Ростислав Шурма заявили, що будуть прийняті рішення, які зупинять зростання цін на продукти харчування.

"Найближчими днями ми знайдемо розумне рішення, здатне обмежити аномальне зростання цін на газ у певному компромісному режимі, який не дозволить зупинитися кінцевим секторам економіки", – заявив Шурма.

Буквально через кілька днів влада підготувала проект рішення про введення граничної ціни газу у 25 тисяч гривень за тисячу кубометрів для виробників хлібної продукції. Пізніше це обмеження планували застосовувати для інших галузей, причому не тільки харчової промисловості. Паралельно Кабмін ввів обмеження торговельної надбавки на ряд продуктів харчування.

Що ж стосується газу, то від ідеї прямого регулювання ціни в результаті швидко відмовилися і концепцію поміняли. Вирішили вводити обмеження не на ціну газу, а на торговельну надбавку для приватних газовидобувних підприємств і трейдерів, що продають газ виробникам соціально значущих товарів. Мова про пшеничне борошно, молоко, курячі тушки, соняшникову олію, яйця і хліб.

Надбавку для приватного видобутку встановили не вище 24%, для трейдерів – 1%. Але ліміт діє лише на 20% газу, який компанії будуть зобов'язані продавати на Українській енергетичній біржі трейдерам, що постачають газ виробникам продуктів харчування.

Якщо загальний приватний видобуток в Україні на місяць становить 400-440 млн кубометрів, то 20% – це 80-88 млн.решті видобутий газ компанії зможуть продавати кому завгодно за вільною ціною.

Не вклалися в графік

Постанову про пільговий газ уряд прийняв 30 грудня. Але підготовка правил щодо його торгівлі затягнулася. Довго погоджували сам порядок проведення торгів. Спочатку почати продаж збиралися 10 січня, але в підсумку терміни перенесли на тиждень.

Перший аукціон буде проведено у другій половині дня 17 січня. За інформацією РБК-Україна, через затримку для продажу в січні буде виставлена лише третина планового обсягу-27-29 млн кубометрів.

Ніяких торгів, по суті, не буде – ціна газу у кожного продавця буде фіксованою, виходячи з собівартості видобутку плюс 24% надбавки. Право купити газ отримає той покупець, який раніше подав заявку. Біржа, за великим рахунком, виступить в ролі майданчика для укладення угод.

В Асоціації газовидобувних компаній назвали рішення уряду "емоційним". Воно нібито суперечить закону і відлякує інвесторів, йдеться в заяві асоціації. Там закликали уряд переглянути його, а в іншому випадку пообіцяли оскаржити в суді. Глава Асоціації Артем Петренко відмовився коментувати РБК-Україна плани щодо судових розглядів.

У Кабміні, в свою чергу, вважають рішення оптимальним в ситуації, що склалася. Влада вважає, що такий крок допоможе зупинити зростання цін на продукти першорядної важливості і не вдарить по видобутку газу.

"Уряд мав намір прийняти таке рішення, яке підтримає шість напрямків харчового виробництва: хліб, молоко, м'ясо і т.д. це безпосередньо впливає на кожного українця. З іншого боку, нам було важливо, щоб газовидобувні компанії заробили свою нормативну маржу, ту, яка у них була закладена в бізнес-плані. Обговорювався варіант якоїсь єдиної ціни, але у кожної компанії різна собівартість. Така зрівнялівка призвела б до того, що одні компанії отримували б велику маржу, інші маленьку", – сказав РБК-Україна заступник міністра економіки Денис Кудін.

За його словами, рішення про продаж 20% газу з фіксованою надбавкою було прийнято після схвалення РНБО. "Це питання обговорювалося на засіданні РНБО, і всі підсумкові рішення обговорювалися там. РНБО зобов'язала уряд негайно прийняти ті рішення, які і були прийняті", - зазначив Кудін.

Видобутку пропонували збільшити ренту

Невдоволення здобувачів цілком зрозуміло. На піку зростання цін на газ, не збільшуючи собівартість, компанії можуть отримувати надприбуток. В останні 4 місяці вона була істотно вище 24%. За неофіційними даними, середня собівартість видобутку тисячі кубометрів приватною компанією становить близько 120 доларів при ціні газу в грудні понад 1400 доларів. Навіть з урахуванням ренти, яка сплачується від ціни імпорту, маржа могла бути близько 1000 доларів.

Встановлену маржу в 24% в уряді вважають досить вигідною умовою. "Будь-який український бізнес буде щасливий мати націнку в 24%. Це хороша націнка", - зазначив співрозмовник видання, що має відношення до підготовки урядового рішення.

Одна з умов, яка бентежила видобувачів – визначення собівартості. У правилах торгів цей механізм не визначений. Голова профільної асоціації Артем Петренко не зміг уточнити, як буде визначатися собівартість, зазначивши, що над цим питанням компанії думають.

В уряді кажуть, що дали можливість компаніям самим вибирати механізм. "Для визначення собівартості є два механізми: за стандартами бухгалтерського обліку в Україні та за міжнародними стандартами фінансової звітності (перший варіант враховує прямі витрати, другий - і непрямі, - ред.). У кожної компанії є податкова звітність, яка включає собівартість. Так що як вони раніше її визначали, так і визначатимуть. Але буде дивно, якщо ціна на торгах буде істотно відрізнятися від колишньої", – сказав співрозмовник видання.

Він підкреслив, що якщо компанії раніше не хитрили і не занижували собівартість, наприклад, переводячи витрати на свої ж трейдингові компанії, то підстав хвилюватися бути не повинно.

За словами співрозмовника видання, який брав участь у консультаціях уряду з бізнесом, в якості плану "Б" влада була не проти змінити підхід, виплачуючи компенсації виробникам продуктів. Правда, кошти для цього пропонували отримати за рахунок збільшення ренти на видобуток.

"Дійсно, йшлося про те, що якщо домовитися за запропонованим варіантом не вийде, то уряд піде через бюджет (виплата дотацій – - ред.). Але для цього потрібні гроші, а їх можна отримати за рахунок введення прогресивної ренти", - зазначив співрозмовник.

Скільки коштуватиме пільговий газ

Перші торги пільговим газом на УЕБ заплановані на 15:00 понеділка, 17 січня. У них повинні взяти участь в якості продавців всі приватні газовидобувні компанії. Покупці будуть відбиратися за заявкою виробників соціальних продуктів харчування.

Ті виробники із загального списку в 6803 компанії, які захочуть купити газ, ще 14 січня мали подати свої заявки в Комітет з нагляду за торгами, який спеціально створений Міністерством енергетики.

Комітет перевірить компанії на предмет права отримувати пільговий газ. Якщо компанія дійсно займається випуском соціальної продукції, то зможе запропонувати для участі в торгах лише одного трейдера. Швидше за все, це буде компанія, у якої підприємство купувало газ раніше.

Обсяг газу який будуть виставляти на продаж буде розраховуватися виходячи з видобутку попереднього місяця. Якщо газ, запропонований на продаж, не буде викуплений в повному обсязі протягом 5 днів, а саме стільки йтимуть торги, то компанія-добувач зможе використовувати залишки на свій розсуд. Це випливає з правил проведення торгів.

Але якщо виробник не викупить газ у трейдера, то його потрібно буде продати оператору системи.

Варіант, коли компанії будуть знижувати видобуток, щоб скоротити обсяг продажу газу за пільговою ціною, в уряді вважають малоймовірним. "Націнка в 24% вигідна і вона вища, ніж була раніше – до пікових цін", - зазначив Кудін.

Крім того, компанії не зможуть скоротити обсяг газу для продажу через те, що раніше він був законтрактований іншим покупцем. Рішення уряду визнаються ситуацією форс-мажору, і дії таких контрактів припиняються.

В уряді чекають, що продаж пільгового газу себе виправдає і ціна знизиться. "За моєю оцінкою, ціна буде більш ніж в два рази менше ніж поточна ринкова. Менше 20 тисяч. Може бути, якісь лоти по 15 і 10 тисяч", – сказав Кудін.

Ціни можуть не впасти

Професор економіки Олексій Плотніков досить скептично ставиться до урядової ініціативи продажу пільгового газу, і не вірить, що вона істотно вплине на цінову ситуацію.

"По-перше, я дуже сумніваюся, що в підсумку ціна газу буде 15-20 тисяч. По-друге, в харчовій промисловості крім газу є ще багато складових, які теж дорожчають. Так що в підсумку так, можливо, підприємства не зупиняться, але ціни підвищуватися будуть все одно", – вважає Плотніков.

Експерт з питань енергетики Валентин Землянський вважає, що дії уряду – це імітація вирішення проблем. По-перше, зазначає він, не розроблений механізм контролю за використанням пільгових обсягів газу.

"Такі схеми тільки створюють грунт для зловживань, виникнення додаткового дефіциту і ніяк не вплинуть на ситуацію. Замість того щоб створити необхідні умови щодо забезпечення ринку газом, "Нафтогаз" і уряд створюють імітацію бурхливої діяльності", - упевнений він.

Умови продажу пільгового газу встановлені до 1 травня. В уряді сподіваються, що навесні, після завершення опалювального сезону, ціна газу буде знижуватися, і необхідність в обмеженнях відпаде. Оптимізму Кабінету Міністрів Дениса Шмигаля додає збільшення поставок скрапленого газу з США в Європу, яке почалося в січні.