Киев обеспечен электроэнергией на 30%: как будут давать свет

По состоянию на вечер 25 ноября Киев обеспечен электроэнергией только на 30% от потребности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление гендиректора ДТЭК Сети Александра Фоменко на телемарафоне.

"К сожалению, пока лимиты не позволяют нам выполнять графики почасовых отключений. Нам хватает мощности только на 30% потребностей жителей города. Сейчас мы по очереди включаем дома на 3-4 часа… Другими словами, у киевлян 4 часа будет свет, 8 часов - нет", - отметил он.