Киев обеспечен электроэнергией на 30%: как будут давать свет
Фото: Киев обеспечен электричеством только на 30% (GettyImages)
По состоянию на вечер 25 ноября Киев обеспечен электроэнергией только на 30% от потребности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление гендиректора ДТЭК Сети Александра Фоменко на телемарафоне.
"К сожалению, пока лимиты не позволяют нам выполнять графики почасовых отключений. Нам хватает мощности только на 30% потребностей жителей города. Сейчас мы по очереди включаем дома на 3-4 часа… Другими словами, у киевлян 4 часа будет свет, 8 часов - нет", - отметил он.
Напомним, ранее киевлянам дали советы о том, как использовать воду после длительного отключения света.
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