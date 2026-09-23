Вдвое дешевле и умнее: OpenAI обновила GPT-6

Что известно о новых версиях Sol и Luna?

Модели Sol и Luna уже занимают свои ниши в системе продуктов OpenAI.

Версия Sol разработана для выполнения сложных задач и написания программного кода, тогда как Luna ориентирована на рутинные операции - обобщение документов, извлечение информации и быстрые ответы.

По данным разработчиков, обновленная GPT-6 Sol совершает почти вдвое меньше ошибок, чем ее предшественница, достигая уровня надежности флагманской Astra при значительно более низкой стоимости.

Почему новые модели стоят вдвое дешевле?

Одним из основных обновлений стало существенное снижение стоимости доступа через API. Модели шестой серии доступны по цене вдвое ниже серии 5.6.

В OpenAI объясняют такое удешевление технологическим прогрессом:

Оптимизация кэширования - ускорение обработки запросов.

- ускорение обработки запросов. Улучшение инференса - более эффективное использование вычислительных мощностей.

- более эффективное использование вычислительных мощностей. Уменьшение ошибок - более точные ответы в коде и фактаже.

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Конкуренция и доступность

Презентация обновленных моделей от OpenAI снова подчеркнула жесткую конкуренцию с компанией Anthropic. За 90 минут до выпуска OpenAI компания Anthropic выпустила обновленную версию своей модели Opus 5.5.

Тем не менее, OpenAI утверждает, что новые Sol и Luna преобладают топовые решения соперников, в частности модели Fable и Opus.

Обновленные Sol и Luna уже доступны в ChatGPT Work и Codex для большинства платных аккаунтов, а также через API. Модель Luna появится в десктопном приложении и станет доступна для пользователей бесплатного тарифа и тарифа Go.