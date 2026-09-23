Вдвічі дешевші та розумніші: OpenAI оновила GPT-6

Що відомо про нові версії Sol та Luna?

Моделі Sol та Luna вже займають власні ніші у системі продуктів OpenAI.

Версія Sol розроблена для виконання складних завдань і написання програмного коду, тоді як Luna орієнтована на рутинні операції - узагальнення документів, витяг інформації та швидкі відповіді.

За даними розробників, оновлена GPT-6 Sol робить майже вдвічі менше помилок, ніж її попередниця, досягаючи рівня надійності флагманської Astra за значно нижчої вартості.

Чому нові моделі коштують вдвічі дешевше?

Одним із головних оновлень стало суттєве зниження вартості доступу через API. Моделі шостої серії доступні за ціною, яка вдвічі нижча за серію 5.6.

В OpenAI пояснюють таке здешевлення технологічним прогресом:

Оптимізація кешування - прискорення обробки запитів.

- прискорення обробки запитів. Покращення інференсу - ефективніше використання обчислювальних потужностей.

- ефективніше використання обчислювальних потужностей. Зменшення помилок - точніші відповіді у коді та фактажі.

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Конкуренція та доступність

Презентація оновлених моделей від OpenAI знову підкреслила жорстку конкуренцію з компанією Anthropic. За 90 хвилин до релізу OpenAI компанія Anthropic випустила оновлену версію своєї моделі Opus 5.5.

Проте OpenAI стверджує, що нові Sol та Luna переважають топові рішення суперників, зокрема моделі Fable та Opus.

Оновлені Sol та Luna вже доступні в ChatGPT Work та Codex для більшості платних акаунтів, а також через API. Модель Luna з'явиться у десктопному додатку та стане доступною для користувачів безкоштовного тарифу та тарифу Go.