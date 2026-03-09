RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Второй раз за неделю: баллистическая ракета из Ирана залетела в Турцию

14:59 09.03.2026 Пн
2 мин
Обломки упали вблизи города Газиантеп
aimg Ірина Глухова
Фото: Турция снова сбила иранскую баллистическую ракету (Getty Images)

Сегодня, 9 марта, Иран снова выпустил баллистическую ракету в направлении Турции. Это уже вторая атака на страну-союзника за последнюю неделю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Турции.

Читайте также: Эксперт объяснил, как один удар может свергнуть режим в Иране

По данным ведомства, баллистическую ракету, которая после запуска из Ирана вошла в воздушное пространство Турции, обезвредили элементы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, развернутые в Восточном Средиземноморье.

Часть обломков боеприпаса упала на пустые поля в городе Газиантеп. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

В Министерстве обороны Турции подчеркнули, что страна придает большое значение добрососедским отношениям и региональной стабильности. В то же время Анкара заявила, что будет решительно реагировать на любые угрозы, направленные против ее территории или воздушного пространства.

"Мы напоминаем всем, что соблюдение предупреждений Турции по этому поводу отвечает интересам каждого", - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Первая атака иранской баллистики на Турцию

Напомним, 4 марта Турция уже сообщала о перехвате баллистической ракеты, запущенной из Ирана.

По данным Анкары, ракета пролетела над воздушным пространством Ирака и Сирии и направлялась в сторону Турции.

Ее уничтожили силы противовоздушной обороны НАТО, развернутые в Восточном Средиземноморье. Обломки боеприпаса упали в районе провинции Хатай. Тогда погибших или пострадавших не было.

На следующий день, 5 марта, Генеральный штаб Ирана официально отрицал запуск ракеты в сторону Турции. Тегеран якобы отметил уважение к территориальной целостности соседнего государства.

Генсек НАТО Марк Рютте назвал атаку иранской ракеты на Турцию" серьезным инцидентом", однако Альянс не планирует применять пятую статью о коллективном вооруженном ответе.

Удары по Азербайджану и Кипру

5 марта Иран впервые атаковал Азербайджан: беспилотник, запущенный с иранской территории, попал в здание аэропорта, вызвал взрыв и пожар. Очевидцы зафиксировали атаку на видео.

Ранее, 2 марта, Иран дважды атаковал беспилотниками британскую военную базу на Кипре, вызвав взрывы возле взлетной полосы. Из-за обострения ситуации Греция отправила на Кипр два военных корабля и пару F-16.

1 марта Иран выпустил две баллистические ракеты по британским базам на Кипре, обе были перехвачены. События происходят на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ТурцияИранНАТО