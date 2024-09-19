В Карпатах температура резко упала: что происходит
Температура воздуха в Карпатах снизилась до нуля. В высокогорье облачно и идет дождь.
Об этом РБК-Украина сообщает со ссылкой на Черногорский горный поисково-спасательный пост.
В высокогорье Карпат резко похолодало до 0 градусов. На опубликованных фото видно, что вершина горы окутана туманом.
"По состоянию на 08:30 19 сентября на горе Поп-Иван Черногорский облачно, дождь. Ветер северный, северо-восточный 15-17 м/с, температура воздуха 0°С", - сообщили спасатели.
В предыдущие дни на горе Поп-Иван фиксировалась температура воздуха +4 градуса.
О похолодании в Карпатах предупреждала синоптик Наталка Диденко. Она отметила, что до конца недели в Украине ожидается ясная теплая погода.
"Без дождей и заморозков, разве на высокогорье Карпат может ночью опускаться до нуля и какого-то слабого "минуса", - написала она на своей странице в Facebook.
Фото: Погода на горе Поп-Иван 19 сентября 2024 года (facebook.com/chornogora.rescue112)
К слову, 19 сентября 2023 года температура воздуха на горе Поп-Иван Черногорский была +6 градусов. Однако в 2022 году первый осенний снег выпал на вершине горы Поп-Иван в Карпатах 18 сентября. Тогда температура воздуха снизилась до -1°С.
Гора Поп-Иван Черногорский одна из самых высоких вершин Украинских Карпат (2028 м), которая находится на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей. На вершине горы расположена бывшая польская астрономо-метеорологическая обсерватория.
Между тем, в Украине продолжается метеорологическое лето, поскольку температура воздуха еще не снизилась до того уровня, чтобы синоптики смогли констатировать наступление осени.
Ранее Укргидрометцентр делал прогноз на сентябрь. Согласно ему, похолодание будет постепенным.
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