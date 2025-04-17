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Зеленский отреагировал на нападение на Макарова и раскрыл важные детали

Четверг 17 апреля 2025 19:03
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Зеленский отреагировал на нападение на Макарова и раскрыл важные детали Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский отреагировал на покушение на журналиста и исполнительного продюсера "Суспільного мовлення" Юрия Макарова. Зеленский открыл новые детали дела.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он рассказал во время общения с журналистами.

По словам Зеленского, он уже прослушал доклад от главы МВД Игоря Клименко относительно нападения на Макарова.

"На Макарова произошло нападение, был удар ножом. Господин Макаров жив. Нож остался на месте, там экспертиза, работают следственные группы", - рассказал Зеленский.

Он также подтвердил, что одна из версий следствия относительно нападения на Макарова - это произошло из-за его профессиональной деятельности и освещения войны России против Украины. Заметим, ранее источники РБК-Украина сообщали о том, что одной из версий следствия является пророссийский след.

"Но я думаю, что в министерстве и в полиции будет более детальное объяснение. Мы желаем ему скорейшего выздоровления", - сказал Зеленский.

Нападение на Макарова

Утром четверга, 17 апреля, стало известно о нападении на журналиста и исполнительного продюсера "Общественного вещания" Юрия Макарова. Ему было нанесено ножевое ранение.

Известно, что Макаров был госпитализирован в тяжелом состоянии, но пока его жизни ничего не угрожает.

Впоследствии глава МВД Игорь Клименко сообщил, что правоохранители расследуют нападение, а он взял дело под личный контроль.

Все детали нападения на Макарова - в материале РБК-Украина.

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