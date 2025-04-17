ua en ru
Чт, 17 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Нападение на Макарова: Клименко взял дело на контроль после просьбы журналистов

Киев, Четверг 17 апреля 2025 17:15
UA EN RU
Нападение на Макарова: Клименко взял дело на контроль после просьбы журналистов Фото: Юрий Макаров (скриншот)
Автор: Иван Носальский

Полицейские расследуют нападение на журналиста и исполнительного продюсера "Суспільного мовлення" Юрия Макарова в Киеве. Процесс лично контролирует глава МВД Игорь Клименко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра внутренних дел Украины.

По словам главы МВД, руководство Нацполиции доложило ему о ходе расследования нападения на журналиста в Киеве. Следственные действия продолжаются, назначены экспертизы. Правоохранители устанавливают личность злоумышленника и вероятные мотивы.

Клименко уточнил, что пострадавший журналист уже дал первые показания полицейским. Министр призвал тех, кому известна информация о нападении, уведомить об этом полицию Киева по номеру 067 406 27 88 или же на 102.

"Лично контролирую процесс раскрытия и расследования этого дерзкого преступления", - написал глава МВД.

Нападение на Макарова

Напомним, вчера, 16 апреля, поздно вечером в Соломенском районе Киева неизвестный нанес журналисту Юрию Макарову ножевое ранение. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии. Угрозы его жизни по состоянию на сейчас нет. Полиция уже возбудила уголовное дело

"Суспільне" призывало главу МВД Клименко взять ход расследования под личный контроль.

Все детали инцидента - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Министерство внутренних дел Украины Игорь Клименко Нож
NEWS
В Украине усилят меры безопасности на Пасху: будут проверки
В Украине усилят меры безопасности на Пасху: будут проверки
DAILY
Андрей Гайдуцкий: Чтобы вернуть украинца из Германии, нужно поднять зарплату в 4 раза
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Андрей Гайдуцкий: Чтобы вернуть украинца из Германии, нужно поднять зарплату в 4 раза