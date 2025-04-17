Нападение на Макарова: Клименко взял дело на контроль после просьбы журналистов
Полицейские расследуют нападение на журналиста и исполнительного продюсера "Суспільного мовлення" Юрия Макарова в Киеве. Процесс лично контролирует глава МВД Игорь Клименко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра внутренних дел Украины.
По словам главы МВД, руководство Нацполиции доложило ему о ходе расследования нападения на журналиста в Киеве. Следственные действия продолжаются, назначены экспертизы. Правоохранители устанавливают личность злоумышленника и вероятные мотивы.
Клименко уточнил, что пострадавший журналист уже дал первые показания полицейским. Министр призвал тех, кому известна информация о нападении, уведомить об этом полицию Киева по номеру 067 406 27 88 или же на 102.
"Лично контролирую процесс раскрытия и расследования этого дерзкого преступления", - написал глава МВД.
Нападение на Макарова
Напомним, вчера, 16 апреля, поздно вечером в Соломенском районе Киева неизвестный нанес журналисту Юрию Макарову ножевое ранение. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии. Угрозы его жизни по состоянию на сейчас нет. Полиция уже возбудила уголовное дело
"Суспільне" призывало главу МВД Клименко взять ход расследования под личный контроль.
Все детали инцидента - в материале РБК-Украина.
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