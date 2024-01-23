Удачные сутки. На фронте минус 960 оккупантов и почти 150 единиц техники

Потери России в войне в Украине на утро вторника, 23 января, составили 960 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения достигло почти 378 военнослужащих. Кроме того, ВСУ уничтожили 22 танка, 51 артсистему и 59 боевых бронированных машин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.