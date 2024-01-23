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Удачные сутки. На фронте минус 960 оккупантов и почти 150 единиц техники

Украина, Вторник 23 января 2024 08:05
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Удачные сутки. На фронте минус 960 оккупантов и почти 150 единиц техники Фото: Вооруженные силы ликвидировали рекордное число оккупантов за сутки (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Потери России в войне в Украине на утро вторника, 23 января, составили 960 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения достигло почти 378 военнослужащих. Кроме того, ВСУ уничтожили 22 танка, 51 артсистему и 59 боевых бронированных машин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.01.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 377 820 (+960) человек ликвидировано;
  • танков - 6214 (+22) ед;
  • боевых бронированных машин - 11 548 (+59) ед;
  • артиллерийских систем - 8947 (+51) ед;
  • РСЗО - 970 (+2) ед;
  • средства ПВО - 657;
  • самолетов - 331 ед;
  • вертолетов - 324 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6961 ед;
  • крылатых ракет - 1820 (+1) ед;
  • кораблей/катеров - 23 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 11 956 (+65) ед;
  • специальной техники - 1409 (+12) ед.

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