Главная » Жизнь » Образование

В Украине обновляют подход к олимпиадам: что меняется в 2026 году

Украина, Понедельник 05 января 2026 16:00
UA EN RU
В Украине обновляют подход к олимпиадам: что меняется в 2026 году Школьники в Украине (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова
Эксперт: Евгений Кудрявец

В этом учебном году олимпиадное и турнирное движение в Украине происходит по обновленным правилам. Вступило в силу новое положение, разработанное Министерством образования и науки Украины.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал первый заместитель министра образования и науки Украины Евгений Кудрявец.

Ключевые изменения в подходах к олимпиадам

Среди обновлений, которые предлагает новое положение: добровольная регистрация на первый (местный) этап.

"В результате этих изменений количество учеников, которые зарегистрировались для участия, выросло, что является показателем реальной мотивации, а не формального участия, - комментирует Евгений Кудрявец.

По его словам, впервые участие в олимпиадах доступно украинским ученикам из-за рубежа. Они смогут присоединиться ко II этапу олимпиад в дистанционном формате – в составе зарубежного округа (по аналогии с областью).

"Сегодня тысячи детей вынужденно учатся вне Украины, и наша задача – сохранить их связь с государством. Поэтому мы обновили правила проведения олимпиад, открыв возможность для участия из-за рубежа. В результате в этом году спрос достаточно значительный – более 400 учеников из-за рубежа зарегистрировались на участие в 11 олимпиадах", – отмечает Евгений Кудрявец.

Кроме того, среди обновлений также является обеспечение равных возможностей и справедливости участия.

"Этому способствует то, что на ІІ (областном) этапе участники из всех областей будут иметь одинаковые задания, а также в новом положении четко определена роль жюри и предметно-методической комиссии, персональная ответственность за преждевременное разглашение заданий, разработан алгоритм избежания конфликта интересов", – говорит собеседник.

Также расширены возможности выхода на всеукраинский (ІІІ) этап благодаря новой системе рейтинга. В этом году введены два пути прохождения в третий этап - региональный и всеукраинский. Это решение позволит на 30-40% большему количеству учеников и учениц принять участие в финальных соревнованиях.

Кроме того, улучшена подготовка к международным соревнованиям на отборочных сборах и тренировочных.

Ранее в Украине была улучшена система поощрения талантливой молодежи. Уже в этом году победители международных и всеукраинских олимпиад могут получать ежемесячные стипендии до 25 000 грн при условии обучения в украинских университетах.

В государственном бюджете на следующий год уже заложены средства на повышение стипендий для всех студентов вдвое, а также на рост президентских стипендий.

Подробнее о том, как Украина инвестирует в поддержку молодых талантов, читайте в колонке Евгения Кудлявца для РБК-Украина.

