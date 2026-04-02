Учителям готовят новое повышение зарплат: что хотят изменить

Достойная оплата труда - это прежде всего реальные условия, в которых сегодня живут и работают учителя. Чтобы сделать начисление выплат более прозрачным, МОН планирует ввести ряд важных изменений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.
Главное:
Украинцам рассказали, что МОН представило комитету Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций наработанный механизм последовательного повышения с 1 сентября 2026 года заработных плат:
"Речь идет про следующий этап повышения оплаты труда педагогов в 2026 году", - объяснили в министерстве.
Уточняется, что после повышения заработной платы на 30% с 1 января (которое уже произошло), с 1 сентября планируется еще один шаг - увеличение заработной платы еще на 20%.
"Достойная оплата труда педагогов - принципиальная и одновременно очень чувствительная тема для министерства. Речь идет не только о цифрах в расчетах, а о реальных условиях, в которых сегодня работают и живут учителя, преподаватели и громады", - подчеркнул министр образования и науки Оксен Лисовой
Он добавил, что чиновники продолжают предметные обсуждения с крупнейшим в Украине профессиональным сообществом, представляющим интересы педагогов.
"Решение будем принимать только после согласования с профсоюзом и широкого профессионального обсуждения с громадами, руководством учебных заведений, народными депутатами", - констатировал министр.
Параллельно МОН, по его словам, нарабатывает новую модель начисления заработной платы для педагогических и научно-педагогических работников.
Ее планируют ввести с 2027 года.
Отмечается, что министерство (в диалоге с профсоюзом работников образования и науки) нарабатывает механизм, который должен:
Согласно информации МОН, речь идет про такие изменения:
В министерстве объяснили, что "базовые" 2000 гривен "интегрируют в должностной оклад как гарантированную составляющую зарплаты для всех педагогов школ".
Между тем для учителей в прифронтовых и приграничных громадах сохранится доплата 2000 гривен "сверх оклада".
"Таким образом выплата становится частью зарплаты для всех, с дополнительной поддержкой для тех, кто работает в сложных условиях", - отметили в МОН.
Еще одно запланированное изменение - вывод педагогических и научно-педагогических работников из Единой тарифной сетки (ЕТС).
В МОН напомнили, что сегодня эта система является общей для очень разных категорий работников бюджетной сферы.
"Поэтому любое точечное повышение должностных окладов для педагогов автоматически требует значительно больших ресурсов для других профессий, которые также для определения размера должностных окладов применяют ЕТС", - поделились специалисты.
Следовательно, вывод педагогов из ЕТС позволит:
"Должны наработать решение, которое будет и финансово реалистичным для государства и громад и максимально справедливым для педагогов", - подчеркнула заместитель министра образования и науки Анастасия Софиенко.
Она добавила, что когда этот механизм финализируют, "обсуждение продолжится на уровне громад, которые за средства местных бюджетов финансируют учреждения дошкольного, внешкольного, профессионального и профессионального предвысшего образования".
Привлечь планируют также и руководителей высших учебных заведений.
"Речь идет об инструменте, который поможет повысить оплату труда для педагогов на всех уровнях", - констатировала Софиенко.
В завершение в МОН сообщили, что механизм "будет доработан с учетом предложений профсоюза, громад, профильного комитета".
"После окончательного согласования министерство представит финальные наработки", - подытожили в министерстве.
Напомним, ранее правительство запустило программу поддержки украинских педагогов "Деньги ходят за учителем".
Благодаря этому каждый учитель может получить 1500 гривен на виртуальный счет для профессионального развития.
При этом министр образования и науки Оксен Лисовой сообщал, что заработная плата украинских педагогов должна не только соответствовать среднерыночным показателям, но и превышать их.
