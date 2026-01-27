Ученые снова обновили Часы Судного дня: человечество все ближе к катастрофе

В США 27 января Часы Судного дня установили на отметке 85 секунд до Полночи - гипотетического уничтожения человечества. Это самое близкое к катастрофе значение, которое когда-либо показывали эти Часы.

В 2025 году Часы установили на отметке в 89 секунд. В 2023 и 2024 годах они находились на отметке в 90 секунд. В 2022 году из-за вторжения России в Украину стрелки сдвинулись сразу на 10 секунд - до начала полномасштабной войны некоторое время стрелки не двигались вообще.

Время до Полночи на Часах символизирует, что человечество находится в шаге от того, чтобы быть уничтоженным из-за собственноручно созданных угроз - таких, как ядерное оружие, технологии и влияние на климат. И прогресса в преодолении этих рисков нет.

" Риски, с которыми мы сталкиваемся из-за ядерного оружия, изменения климата и революционных технологий, растут. Каждая секунда на счету, и у нас заканчивается время", - прокомментировала перевод Часов президент и генеральный директор Bulletin Александра Белл .

Что такое Часы Судного дня

Часы Судного дня (Doomsday Clock) - проект, основанный в 1947 году американскими учеными, которые создали первую атомную бомбу. Среди его основателей и руководителей были Альберт Энштейн и Роберт Оппенгеймер. В целом считается, что проект основал журнал Bulletin of the Atomic Scientists.

С момента создания в течение 79 лет каждый год стрелки Часов переводятся в зависимости от международной ситуации и мировых событий. Чем более напряженная ситуация, чем больше глобальных проблем - тем ближе стрелки к Полночи, который символизирует тотальную катастрофу.

Что именно измеряют Часы:

С 1947 года они измеряют риски глобальной ядерной войны;

С 2007 года добавилась оценка влияния климатических изменений;

Несколько лет назад ученые добавили еще один фактор - новейшие технологии, в том числе искусственный интеллект.

При этом даже сами создатели Часов указывали: они не предназначены для того, чтобы конкретно измерять уровень глобальной угрозы. Их главная задача - это вызвать дискуссии о том, как человечеству можно преодолеть собственноручно созданные угрозы.

Всего с момента основания проекта дальше всего от конца света планета была в 1991 году, незадолго до распада СССР. Когда Вашингтон и Москва подписали соглашение СНВ - о сокращении ядерных наступательных вооружений - стрелки передвинули на 17 минут от Полночи. Однако с того момента они становились все ближе к показателю абсолютной катастрофы.