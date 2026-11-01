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Ученые сочли это невозможным: три планеты пережили смерть собственных звезд-гигантов

19:12 01.11.2026 Вс
2 мин
aimg Ольга Завада
В космосе нашли сразу три планеты, пережившие гибель звезды (изображение: РБК-Украина)

Стареющие звезды раздуваются до размеров красных гигантов и могут поглощать планеты поблизости, но астрономы нашли три системы, где планеты пережили такое расширение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SCMP.

Как планеты выжили у звезд-гигантов?

Команда под руководством Цяня Шенбана из Юньнаньского университета использовала данные космического телескопа NASA TESS. Исследователи сосредоточились на звездах, которые уже прошли пик своего расширения и снова сжались.

Исследование охватило три похожие системы в северном кластере неба:

Наиболее рискованный объект расположен у звезды 24 Волопаса на расстоянии около 300 световых лет.

Звезда когда-то раздувалась более чем в 100 раз по сравнению с актуальными размерами Солнца.

Каждая из трех звезд имеет большую планету на очень тесной орбите, которая должна быть полностью уничтожена.

До сих пор астрономам был известен только один подобный случай, открытый в созвездии Малой Медведицы в 2023 году. Обнаружив сразу три новых аномалии, ученые заключили, что это не случайность, а результат действия определенных физических законов.

Читайте больше: Загадка расширения Вселенной: ученые нашли доказательства эволюции темной энергии

Что это значит для грядущего Земли?

Считается, что через 5 миллиардов лет Солнце исчерпает водород в ядре, превратится в красного гиганта и поглотит Меркурий и Венеру, а Землю превратит в сожженную скалу.

Однако новое исследование доказывает, что долгосрочная судьба планетных систем значительно сложнее, чем предполагали классические модели.

Ученые не имеют точного ответа, как именно планетам удалось выжить.

Существует несколько гипотез:

  • Звезды могли взаимодействовать или сливаться с другими спутниками, потому не достигли ожидаемых размеров;
  • Системы могли поглотить другие внутренние планеты, что привело к кардинальному перераспределению орбит.

Команда исследователей планирует проверить эти сценарии, ведь понимание механизмов выживания таких миров помогает более точно прогнозировать эволюцию не только экзопланет, но и Солнечной системы.

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