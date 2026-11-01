Ученые сочли это невозможным: три планеты пережили смерть собственных звезд-гигантов

Стареющие звезды раздуваются до размеров красных гигантов и могут поглощать планеты поблизости, но астрономы нашли три системы, где планеты пережили такое расширение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SCMP.
Команда под руководством Цяня Шенбана из Юньнаньского университета использовала данные космического телескопа NASA TESS. Исследователи сосредоточились на звездах, которые уже прошли пик своего расширения и снова сжались.
Исследование охватило три похожие системы в северном кластере неба:
Наиболее рискованный объект расположен у звезды 24 Волопаса на расстоянии около 300 световых лет.
Звезда когда-то раздувалась более чем в 100 раз по сравнению с актуальными размерами Солнца.
Каждая из трех звезд имеет большую планету на очень тесной орбите, которая должна быть полностью уничтожена.
До сих пор астрономам был известен только один подобный случай, открытый в созвездии Малой Медведицы в 2023 году. Обнаружив сразу три новых аномалии, ученые заключили, что это не случайность, а результат действия определенных физических законов.
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Считается, что через 5 миллиардов лет Солнце исчерпает водород в ядре, превратится в красного гиганта и поглотит Меркурий и Венеру, а Землю превратит в сожженную скалу.
Однако новое исследование доказывает, что долгосрочная судьба планетных систем значительно сложнее, чем предполагали классические модели.
Ученые не имеют точного ответа, как именно планетам удалось выжить.
Существует несколько гипотез:
Команда исследователей планирует проверить эти сценарии, ведь понимание механизмов выживания таких миров помогает более точно прогнозировать эволюцию не только экзопланет, но и Солнечной системы.