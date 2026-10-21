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Случайная удача: телескоп Euclid открыл новую комету в Солнечной системе

08:12 21.10.2026 Ср
3 мин
aimg Ольга Завада
Случайная удача: телескоп Euclid открыл новую комету в Солнечной системе Космическое тело открыли в 1,3 млрд км от Земли (фото: ESA)
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Европейский космический телескоп Euclid совершил первое собственное астрономическое открытие в Солнечной системе. Аппарат зафиксировал ранее неизвестную комету, которая уже получила официальное название C/2026 S1 (Euclid).

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на официальный материал ESA.

Как аппарат для поиска темной материи нашел комету?

Основная цель миссии Euclid - изучение формы и движения миллиардов галактик на расстоянии до 10 миллиардов световых лет от Земли. Цель - раскрыть тайну темной материи и темной энергии.

Обычно телескоп избегает полосы неба вдоль плоскости солнечной системы, где много пыли, астероидов и комет, поскольку их сияние мешает чувствительным снимкам глубокого космоса.

Несмотря на это, аспирант Хельсинкского университета Микко Пенттинен с помощью разработанного им программного обеспечения обнаружил на снимках размытую полосу от быстро движущегося объекта.

Дальнейший анализ подтвердил наличие вокруг него туманного облака из пыли и газа (комы), что характерно для активных комет.

После проверки по каталогам и подтверждения Центром малых планет (MPC) Международного астрономического союза 8 октября объект официально зарегистрировали как C/2026 S1 (Euclid).

Случайная удача: телескоп Euclid открыл новую комету в Солнечной системе
Комета C/2026 S1 (Эвклид) (источник: ESA)

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Где находится C/2026 S1 и чем она уникальна?

Сейчас комета находится на расстоянии около 1,3 миллиарда километров от Земли - это примерно соответствует расстоянию от Солнца до орбит между Юпитером и Сатурном.

Ключевые особенности находки

Необычная орбита: комета двигается не в плоскости планет, а фактически "перпендикулярно" вверх от Солнца, описывая дугу над Солнечной системой.

Длительный период обращения: один полный оборот вокруг Солнца у кометы длится тысячи лет.

Быстрое обнаружение: алгоритмы зафиксировали объект в пяти различных наборах изображений (в общей сложности 16 экспозиций) в глубоком северном поле обзора Euclid.

Случайная удача: телескоп Euclid открыл новую комету в Солнечной системе
Наблюдение за кометой C/2026 S1 (источник: ESA)

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Почему это важно для науки?

Кометы являются ледяными и пылевыми остатками образования Солнечной системы, что происходило 4,6 миллиарда лет назад.

Изучение их состава помогает учёным понять, из каких материалов формировались планеты и откуда на Земле появились вода и первичные органические блоки.

Обнаружение кометы на столь ранней стадии доказывает, что Euclid способен искать новые объекты на значительном расстоянии от Солнца.

Это создает важный прецедент для взаимодействия с будущими исследовательскими миссиями ESA, в частности, Comet Interceptor, которая планирует перехватывать первозданные кометы во время их первого приближения к центру нашей планетарной системы.

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