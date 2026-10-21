Случайная удача: телескоп Euclid открыл новую комету в Солнечной системе
Европейский космический телескоп Euclid совершил первое собственное астрономическое открытие в Солнечной системе. Аппарат зафиксировал ранее неизвестную комету, которая уже получила официальное название C/2026 S1 (Euclid).
Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на официальный материал ESA.
Как аппарат для поиска темной материи нашел комету?
Основная цель миссии Euclid - изучение формы и движения миллиардов галактик на расстоянии до 10 миллиардов световых лет от Земли. Цель - раскрыть тайну темной материи и темной энергии.
Обычно телескоп избегает полосы неба вдоль плоскости солнечной системы, где много пыли, астероидов и комет, поскольку их сияние мешает чувствительным снимкам глубокого космоса.
Несмотря на это, аспирант Хельсинкского университета Микко Пенттинен с помощью разработанного им программного обеспечения обнаружил на снимках размытую полосу от быстро движущегося объекта.
Дальнейший анализ подтвердил наличие вокруг него туманного облака из пыли и газа (комы), что характерно для активных комет.
После проверки по каталогам и подтверждения Центром малых планет (MPC) Международного астрономического союза 8 октября объект официально зарегистрировали как C/2026 S1 (Euclid).
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Где находится C/2026 S1 и чем она уникальна?
Сейчас комета находится на расстоянии около 1,3 миллиарда километров от Земли - это примерно соответствует расстоянию от Солнца до орбит между Юпитером и Сатурном.
Ключевые особенности находки
Необычная орбита: комета двигается не в плоскости планет, а фактически "перпендикулярно" вверх от Солнца, описывая дугу над Солнечной системой.
Длительный период обращения: один полный оборот вокруг Солнца у кометы длится тысячи лет.
Быстрое обнаружение: алгоритмы зафиксировали объект в пяти различных наборах изображений (в общей сложности 16 экспозиций) в глубоком северном поле обзора Euclid.
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Почему это важно для науки?
Кометы являются ледяными и пылевыми остатками образования Солнечной системы, что происходило 4,6 миллиарда лет назад.
Изучение их состава помогает учёным понять, из каких материалов формировались планеты и откуда на Земле появились вода и первичные органические блоки.
Обнаружение кометы на столь ранней стадии доказывает, что Euclid способен искать новые объекты на значительном расстоянии от Солнца.
Это создает важный прецедент для взаимодействия с будущими исследовательскими миссиями ESA, в частности, Comet Interceptor, которая планирует перехватывать первозданные кометы во время их первого приближения к центру нашей планетарной системы.