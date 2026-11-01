Вчені вважали це неможливим: три планети пережили смерть власних зірок-гігантів

Як планети вижили біля зірок-гігантів?

Команда під керівництвом Цяня Шенбана з Юньнаньського університету використала дані космічного телескопа NASA TESS. Дослідники зосередилися на зірках, які вже пройшли пік свого розширення та знову стиснулися.

Дослідження охопило три схожі системи у північному кластері неба:

Найбільш ризикований об'єкт розташований біля зірки 24 Волопаса на відстані близько 300 світлових років.

Зірка колись роздувалася більш ніж у 100 разів порівняно з актуальними розмірами Сонця.

Кожна з трьох зірок має велику планету на дуже тісній орбіті, яка мала бути повністю знищена.

Досі астрономам був відомий лише один подібний випадок, відкритий у сузір'ї Малої Ведмедиці у 2023 році. Знайшовши одразу три нові аномалії, вчені зробили висновок, що це не випадковість, а результат дії певних фізичних законів.

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Що це означає для майбутнього Землі?

Вважається, що через 5 мільярдів років Сонце вичерпає водень у ядрі, перетвориться на червоного гіганта і поглине Меркурій та Венеру, а Землю перетворить на спалену скелю.

Проте нове дослідження доводить, що довгострокова доля планетних систем значно складніша, ніж передбачали класичні моделі.

Наразі вчені не мають точної відповіді, як саме планетам вдалося вижити.

Існує кілька гіпотез:

Зірки могли взаємодіяти або зливатися з іншими супутниками, тому не досягли очікуваних розмірів;

Системи могли поглинути інші внутрішні планети, що призвело до кардинального перерозподілу орбіт.

Команда дослідників планує перевірити ці сценарії, адже розуміння механізмів виживання таких світів допомагає точніше прогнозувати еволюцію не лише екзопланет, а й Сонячної системи.