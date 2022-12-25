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Ученые обнаружили два новых минерала в упавшем в Сомали метеорите

Фото: новые минералы в африканском метеорите обнаружили ученые Канады (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Канадские ученые из Университета Альберты идентифицировали два минерала, никогда ранее не виданных на Земле, в метеорите весом 15,2 метрических тонн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Куратор университетской коллекции метеоритов Крис Герд получил образец космической породы, чтобы классифицировать его, и заметил, что некоторые части образца нельзя идентифицировать под микроскопом. Ученый обратился за помощью к руководителю лаборатории электронного микрозонда университета Эндрю Лококу, у которого был опыт описания новых минералов. Именно он и определил, что космический камень содержит, по крайней мере, два новых минерала.

"В первый же день, когда Локок провел несколько анализов, он сказал, что у нас есть, по крайней мере, два новых минерала. Это было феноменально. В большинстве случаев для того, чтобы сказать, что существует новый минерал, нужно гораздо больше времени и работы", - рассказал Герд.

Одну из новых пород назвали элалиит - от названия метеорита "Эль-Али", который нашли вблизи одноименного города в центральной части Сомали. Второму дали имя элькинстантонит - в честь вице-президента Межпланетной инициативы Университета штата Аризона Линди Элкинс-Тантон.

Ученые установили, что оба новых минерала являются фосфатами железа. В то же время исследователи все еще анализируют минералы, чтобы выяснить, какие условия были в метеорите, когда образовался космический камень.

"Фосфаты в железных метеоритах являются вторичными продуктами: они образуются в результате окисления фосфидов... которые являются редкими основными компонентами железных метеоритов. Таким образом, два новых фосфата говорят о процессах окисления, которые происходили в материале метеорита. Остается выяснить, произошло ли это в космосе или на Земле после падения", - отметил куратор.

К тому же, по мнению ученых, недавно открытые минералы могут иметь увлекательное потенциальное использование для общества.

Недавно РБК-Украина сообщало, что астрономы обнаружили небольшое количество звезд, разбросанных по центру Млечного Пути, являющихся остатками древнего галактического ядра, когда наша галактика была еще "младенцем".

Ранее мы писали, что в океане на спутнике Сатурна обнаружили доказательства возможной жизни.

Напомним, космический телескоп Hubble недавно изобразил звездное скопление NGC 6530, которое находится в созвездии Стрельца. Еще раньше аппарат продемонстрировал галактическое столкновение в созвездии "Эридан", которое получило название Arp-Madore 417-391.

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