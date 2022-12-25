Ученые обнаружили два новых минерала в упавшем в Сомали метеорите

Куратор университетской коллекции метеоритов Крис Герд получил образец космической породы, чтобы классифицировать его, и заметил, что некоторые части образца нельзя идентифицировать под микроскопом. Ученый обратился за помощью к руководителю лаборатории электронного микрозонда университета Эндрю Лококу, у которого был опыт описания новых минералов. Именно он и определил, что космический камень содержит, по крайней мере, два новых минерала.

"В первый же день, когда Локок провел несколько анализов, он сказал, что у нас есть, по крайней мере, два новых минерала. Это было феноменально. В большинстве случаев для того, чтобы сказать, что существует новый минерал, нужно гораздо больше времени и работы", - рассказал Герд.

Одну из новых пород назвали элалиит - от названия метеорита "Эль-Али", который нашли вблизи одноименного города в центральной части Сомали. Второму дали имя элькинстантонит - в честь вице-президента Межпланетной инициативы Университета штата Аризона Линди Элкинс-Тантон.

Ученые установили, что оба новых минерала являются фосфатами железа. В то же время исследователи все еще анализируют минералы, чтобы выяснить, какие условия были в метеорите, когда образовался космический камень.

"Фосфаты в железных метеоритах являются вторичными продуктами: они образуются в результате окисления фосфидов... которые являются редкими основными компонентами железных метеоритов. Таким образом, два новых фосфата говорят о процессах окисления, которые происходили в материале метеорита. Остается выяснить, произошло ли это в космосе или на Земле после падения", - отметил куратор.

К тому же, по мнению ученых, недавно открытые минералы могут иметь увлекательное потенциальное использование для общества.