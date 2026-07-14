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Ученые создали гаджет, который можно нарисовать прямо на коже: как он работает

14:16 14.07.2026 Вт
2 мин
Новый полимер может заменить смарт-часы
aimg Ольга Завада
Ученые создали гаджет, который можно нарисовать прямо на коже: как он работает Прототип нового полимерного электрода WE-PPD можно окрашивать (фото: Wanqing Zhang)
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Ученые разработали электропроводящую краску, которая позволяет наносить биометрические датчики непосредственно на кожу. Новая технология может стать альтернативой обычным фитнес-трекерам и медицинским сенсорам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на научное исследование, опубликованное в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Инновационная жидкая формула

Чтобы создать супергибкую и липкую смесь, не вызывающую раздражения, исследователи соединили несколько сложных химических компонентов.

Проводимость тока обеспечивает полимерная смесь PEDOT:PSS, а специальная кислота DBSA выполняет роль пластификатора, позволяя высохшему рисунку растягиваться вместе с движениями человека.

Основу раствора составляют вода, этанол и поливиниловый спирт, благодаря чему изобретение получило аббревиатуру WE-PPD.

Технические параметры и возможности новой жидкой смеси:

Эластичность материала позволяет выдерживать растяжение до 170 процентов без разрывов и потери контакта с аппаратурой;

В ходе беговых тестов на тренажере датчики сохранили точность снятия кардиограммы на уровне 95.1 процента даже после появления пота;

По сравнению с классической медицинской пленкой Tegaderm, изобретенный раствор пропускает в 5 раз больше влаги при температуре 22 градуса Цельсия;

В жарких условиях при температуре 37 градусов Цельсия показатель воздухопроницаемости краски превысил стандартные медицинские аналоги в 10 раз.

Для передачи сигналов на мониторы жидкую систему соединяют с тонкой эластичной серебряной тканью.

Испытания на добровольцах показали, что непрерывное ношение нанесенной электроники в течение 24 часов не вызывает никаких токсических реакций на коже.

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Медицинские татуировки для детей и киборго-интерфейсы

Кроме создания спортивных трекеров и систем управления для киборго-интерфейсов, ученые видят грандиозные перспективы использования жидких датчиков в педиатрии.

Длительный мониторинг работы сердца или мозга часто вызывает сильный стресс у маленьких пациентов из-за медицинского оборудования. Новый полимер позволяет наносить биосенсоры в виде ярких картинок – это помогает снизить тревожность у детей и улучшает социальное восприятие во время пребывания в больнице.

Несмотря на успешные первые испытания, технология нуждается в дополнительных проверках перед массовым внедрением.

Главным вызовом для разработчиков остается сертификация смеси для использования в магнитно-резонансной томографии.

Ученым необходимо подробно исследовать, как будет вести краска под влиянием радиочастотного нагрева и электромагнитных импульсов МРТ-сканера, чтобы избежать случайных ожогов на коже пациентов.

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