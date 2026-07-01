Инопланетная технология или просто комета: ученые SETI проверили 3I/ATLAS

Институт SETI завершил тщательное исследование третьего в истории наблюдений межзвездного объекта 3I/ATLAS, прибывшего в Солнечную систему из другого звездного ареала.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на исследование, опубликованное в The Astronomical Journal .

Поиск инопланетных технологий среди 74 миллионов сигналов

Комета 3I/ATLAS, открытая в июле 2025 г., стала лишь третьим подтвержденным межзвездным объектом после знаменитых Оумуамуа (1I) и Борисова (2I).

Подобные объекты критически важны для науки, поскольку они несут в себе вещество, сформированное у других звезд. Это помогает осознать эволюцию планетных систем.

Несмотря на то, что объект вел себя как природное тело, астрономы решили проверить его на наличие искусственного излучения.

Процесс сканирования происходил по следующей схеме:

Радиотелескопы наблюдали за объектом более семи часов в диапазоне от 1 до 9 гигагерц.

Этот спектр позволяет фиксировать узкополосные радиосигналы, которые не встречаются в дикой природе и создаются искусственно.

Аппаратура зафиксировала около 74 миллионов узкополосных импульсов.

После отсеивания земных шумов и синхронизации с траекторией движения объекта ученые отобрали 200 главных кандидатов.

Однако подробный финальный анализ показал, что все 200 подозрительных сигналов имели исключительно земное происхождение – их излучали спутники на нашей орбите или техника на поверхности планеты.

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Результаты анализа и готовность к будущим открытиям

Хотя техносигнатур обнаружить не удалось, эксперимент позволил установить жесткие ограничения на мощность возможных передатчиков вблизи 3I/ATLAS.

Ученые полностью исключили наличие на комете радиопередатчиков мощностью более 10-110 ватт (что сопоставимо с мощностью обычной бытовой техники). Это совсем подтверждает естественный статус объекта.

Главным положительным итогом проекта стала демонстрация скорости реакции астрономов. Система Allen Telescope Array смогла начать наблюдение менее чем через сутки после официального объявления об открытии 3I/ATLAS.

Такая оперативность доказывает, что международное научное сообщество полностью готово к быстрому перехвату и всестороннему анализу будущих межзвездных посетителей, которые могут оказаться не просто кусками льда и камней.