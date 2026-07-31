Ученые предупредили о новой угрозе роботов: под ударом рынок труда, конфиденциальность и безопасность

Пять столпов "новой эры"

Авторы исследования подробно проанализировали пять ключевых направлений развития роботизированных систем:

аппаратное обеспечение,

передвижение,

автономность,

обработку данных,

сферы применения

По их прогнозам эти системы фундаментально изменят то, как мы работаем и сосуществуем с машинами.

Однако за техническим прорывом скрываются серьезные социальные вызовы. Соавтор работы, профессор философии Университета Монаша Роберт Спарроу, отмечает, что вовлечение роботов в сферу ухода за пожилыми людьми из-за демографического кризиса вызывает немало вопросов.

Каких именно?

Потеря человеческого контакта: действительно ли пожилые люди стремятся замены живой заботы на холодные алгоритмы?

Угроза конфиденциальности: работы-смотрители оснащены камерами и датчиками. Не превратят ли они дома уязвимых граждан в зоны постоянной цифровой слежки?

Проблема гендера и расы: поскольку человекообразным работам часто придают выразительные мужские или женские черты, это создает дополнительную основу для предубеждений.

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Психологическая ловушка: что отношение к машинам говорит о нас?

Особую обеспокоенность ученых вызывает эмоциональная сторона взаимодействия с роботами. По мнению Спарроу, наше поведение по машинам зеркально отражает наш собственный характер.

"Если удар по роботе-пылесосу - это просто проявление разочарования, то пинание робособаки разоблачает гораздо более тревожные черты нашей личности", - отмечает профессор.

Кроме того, ученые сомневаются, возможна ли настоящая дружба с неодушевленными существами.

Если люди начнут полагаться на роботов для эмоциональной поддержки, это может только усилить социальную изоляцию и снизить мотивацию искать общение с другими людьми. А внезапная поломка такого "друга" чревата тяжелой психологической травмой.

Снижение "порога" войны и риски для рынка труда

Использование роботов в боевых действиях - еще один критический фактор.

Применение автономных или полуавтономных машин на фронте снимает психологические барьеры для убийства и снижает порог разрешения вооруженных конфликтов.

В то же время это запутывает юридические рамки ответственности за военные преступления .

В сфере экономики угрозы не менее масштабны:

Новая волна безработицы: если раньше автоматизация затрагивала преимущественно заводы, то новые подвижные работы способны заменить людей в сфере услуг, где в развитых странах занято до 80 процентов работников.

Углубление неравенства: доходы от роботизации будут сосредотачиваться в руках узкого круга владельцев технологий.

Ученые подытоживают: важнейшая часть работа - это не его механические ноги, а политические и общественные нормы, регулирующие его использование.

Судьбу этих технологий должно решать все общество через демократический мандат, а не небольшая группа инженеров или корпораций.