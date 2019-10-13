Поблизу Токіо затонув панамський корабель, є загиблі

Ілюстративне фото (kyodonews.net)

Інцидент стався пізно ввечері у суботу, 12 жовтня

У Токійській затоці затонув вантажний корабель, який плив під прапором Панами, внаслідок чого загинули двоє членів екіпажу, ще шість зникли безвісти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агенцію Kyodo.

Як зазначається, інцидент стався пізно ввечері у суботу, 12 жовтня.

"Двоє членів екіпажу загинули, ще шість зникли безвісти після того, як панамський вантажний корабель затонув пізно ввечорі в суботу у Токійській затоці, де корабель стояв на якорі, перечікуючи наближення тайфуну "Хагібіс", - йдеться у повідомленні.

Четверо членів екіпажу корабля були врятовані.

За інформацією берегової охорони, на борту судна знаходилися троє громадян М'янми, сім китайців та два в’єтнамці.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у вересні в Атлантичному океані в результаті шторму пропало судно Bourbon Rhode з українцями на борту. Пізніше стало відомо, що троє членів екіпажу зниклого судна Bourbon Rhode врятовані, в тому числі двоє українців.

Крім того, в кінці жовтня 2018 року біля Нігерії пірати захопили судно Pomerania Sky з поляками і українцем. Судно йшло під прапором Ліберії, напад стався 29 жовтня близько 4 години ранку в 50 морських миль від узбережжя Нігерії. Також повідомлялося, що екіпаж встиг передати сигнал SOS. За попередньою інформацією, ніхто з екіпажу під час захоплення судна не постраждав.