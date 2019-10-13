ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Поблизу Токіо затонув панамський корабель, є загиблі

Новини » Надзвичайні події    13.10.2019 - 17:15
Поблизу Токіо затонув панамський корабель, є загиблі
Ілюстративне фото (kyodonews.net)

Інцидент стався пізно ввечері у суботу, 12 жовтня

У Токійській затоці затонув вантажний корабель, який плив під прапором Панами, внаслідок чого загинули двоє членів екіпажу, ще шість зникли безвісти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агенцію Kyodo.

Як зазначається, інцидент стався пізно ввечері у суботу, 12 жовтня.

"Двоє членів екіпажу загинули, ще шість зникли безвісти після того, як панамський вантажний корабель затонув пізно ввечорі в суботу у Токійській затоці, де корабель стояв на якорі, перечікуючи наближення тайфуну "Хагібіс", - йдеться у повідомленні.

Четверо членів екіпажу корабля були врятовані.

За інформацією берегової охорони, на борту судна знаходилися троє громадян М'янми, сім китайців та два в’єтнамці.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у вересні в Атлантичному океані в результаті шторму пропало судно Bourbon Rhode з українцями на борту. Пізніше стало відомо, що троє членів екіпажу зниклого судна Bourbon Rhode врятовані, в тому числі двоє українців.

Крім того, в кінці жовтня 2018 року біля Нігерії пірати захопили судно Pomerania Sky з поляками і українцем. Судно йшло під прапором Ліберії, напад стався 29 жовтня близько 4 години ранку в 50 морських миль від узбережжя Нігерії. Також повідомлялося, що екіпаж встиг передати сигнал SOS. За попередньою інформацією, ніхто з екіпажу під час захоплення судна не постраждав.

Стали відомі імена зниклих українців із затонулого в Атлантичному океані судна У Києві вночі згоріли два автомобілі
Новини України Токиосуднопроисшествие
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся