Вблизи Токио затонул панамский корабль, есть погибшие

Иллюстративное фото (kyodonews.net)

Инцидент произошел поздно вечером в субботу, 12 октября

В Токийском заливе затонул грузовой корабль, который плыл под флагом Панамы, в результате чего погибли двое членов экипажа, еще шесть пропали без вести. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Kyodo.

Как отмечается, инцидент произошел поздно вечером в субботу, 12 октября.

"Двое членов экипажа погибли, еще шесть пропали без вести после того, как панамский грузовой корабль затонул поздно вечером в субботу в Токийском заливе, где корабль стоял на якоре, пережидая приближения тайфуна "Хагибис", - говорится в сообщении.

Четверо членов экипажа корабля были спасены.

По информации береговой охраны, на борту судна находились трое граждан Мьянмы, семь китайцев и два вьетнамца.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в сентябре в Атлантическом океане в результате шторма пропало судно Bourbon Rhode с украинцами на борту. Позже стало известно, что трое членов экипажа пропавшего судна Bourbon Rhode спасены, в том числе двое украинцев.

Кроме того, в конце октября 2018 года у Нигерии пираты захватили судно Pomerania Sky с поляками и украинцами. Судно шло под флагом Либерии, нападение произошло 29 октября около 4 часа утра в 50 морских милях от побережья Нигерии. Также сообщалось, что экипаж успел передать сигнал SOS. По предварительной информации, никто из экипажа во время захвата судна не пострадал.