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В Атлантичному океані зникло судно з українцями

Новини » Надзвичайні події    28.09.2019 - 17:09
В Атлантичному океані зникло судно з українцями
Фото: судно Bourbon Rhode (splash247.com)

В Атлантичному океані зникло судно Bourbon Rhode

В Атлантичному океані в результаті шторму зникло судно Bourbon Rhode з українцями на борту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

За даними МЗС, на його борту перебували громадяни України.

"Пошукова операція триває, її проводить морська служба порятунку Форт-де-Франс (Франція)", - повідомив BBC News Україна заступник директора департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.

За даними видання splash247, судно прямувало в Гайану. Перед зникненням воно знаходилося приблизно в 1200 морських милях від острова Мартініка і в 60 морських милях від урагану в Атлантиці.

Нагадаємо, у серпні повідомлялося, що в результаті нападу на торгові судна біля берегів Камеруну було викрадено вісім українців. Повідомлялося, що моряки були захоплені на борту їхнього судна, що перебувало на рейді недалеко від міста Дуала (Камерун). Викрадачі, ймовірно, є нігерійськими піратами. Влада Камеруну та представники компанії-судновласника з'ясовують обставини події.

Додамо, в кінці жовтня 2018 року біля Нігерії пірати захопили судно Pomerania Sky з поляками і українцем. Судно йшло під прапором Ліберії, напад стався 29 жовтня близько 4 години ранку в 50 морських миль від узбережжя Нігерії. Також повідомлялося, що екіпаж встиг передати сигнал SOS. За попередньою інформацією, ніхто з екіпажу під час захоплення судна не постраждав.

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