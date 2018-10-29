Біля Нігерії пірати захопили судно Pomerania Sky з поляками й українцем

Фото: судно Pomerania Sky (shipspotting.com)

Екіпаж корабля встиг надіслати сигнал SOS

Пірати захопили у суботу, 27 жовтня, біля берегів Нігерії судно Pomerania Sky, на борту якого, за попередніми даними, можуть бути вісім поляків, два філіппінці та українець. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на радіо RMF.FM.

Як зазначається, судно було під прапором Ліберії. Напали пірати на нього близько 4 годин ранку, за 50 морських миль від узбережжя Нігерії. Однак екіпаж корабля встиг надіслати сигнал SOS. За попередньою інформацією, ніхто з екіпажу під час захоплення судна не постраждав.

Нагадаємо, сьогодні міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що українець, який був у складі команди швейцарського торгівельного судна MV Glarus, захопленого піратами 22 вересня біля Нігерії, повернеться в Одесу.

Відзначимо, 22 вересня 2018 року в акваторії нігерійської затоки було скоєно піратський напад на торгове судно MV Glarus. На ньому перебувало 19 членів екіпажу, в тому числі 3 громадянина України. У результаті нападу пірати захопили 12 членів екіпажу, серед яких один громадянин України.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Нігерії пірати викрали 12 членів екіпажу швейцарського судна.