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У Полтаві водій тікав від поліцейських і врізався у відбійник

Новини » Надзвичайні події     08.03.2020 - 22:35
У Полтаві водій тікав від поліцейських і врізався у відбійник
Фото: ДТП в Полтаві (pl.npu.gov.ua)

В результаті ДТП постраждали двоє людей

У Полтаві водій автомобіля Volkswagen Passat намагався втекти від поліцейських, але не впорався з керуванням і влетів у відбійник. В результаті інциденту постраждав сам водій і його пасажир, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Повідомляється, що до чергової частини Полтавського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що по вул. Шевченко припаркований автомобіль марки Volkswagen Passat, водій якого імовірно знаходиться в стані алкогольного сп'яніння.

За вказаною адресою прибув наряд Управління патрульної поліції, який в подальшому оглянув водія даного автомобіля на приладі "Драгер" (1.05 проміле). Після чого останній сів за кермо і почав тікати. Під час переслідування водій не впорався з керуванням та допустив зіткнення з бетонним відбійником, в результаті чого відбулося задимлення авто.

В результаті ДТП водій (1995 року народження) і пасажир транспортного засобу (1989 року народження) доставлені в лікарню.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що під Полтавою зіткнулися маршрутка, автобус і вантажівка, в результаті чого постраждали п'ятеро людей.

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