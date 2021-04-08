Поблизу Криму формують підрозділи з 4 тисяч українських військових у відповідь на мілітаризацію РФ
У Херсонській області почалися 10-денні навчальні збори територіальної оборони. Планується сформувати вісім підрозділів із понад 4 тисяч військовозобов'язаних.
Про це повідомив голова Херсонської ОДА Сергій Козир, пишуть "Крим.Реалії".
Він пояснив, що збори вирішили провести у відповідь на подальшу мілітаризацію Росією окупованого Криму, а також на стягування російських військ до кордону з Україною.
"Головнокомандувачем Збройних сил України ухвалено рішення про проведення позапланових навчальних зборів 124 окремої бригади ТрО на території нашої області з 7 до 16 квітня", - повідомив Козир.
Він додав, що в ході зборів сформують окремий стрілецький батальйон, окрему бригаду територіальної оборони в складі управління і 6 окремих батальйонів.
Нагадаємо, що Росія стягує війська до українського кордону, готуючись до навчань в Брянську і окупованому Криму.
Крім того, сьогодні стало відомо, що більше 10 десантних і артилерійських катерів і суден РФ перехід перекидають з Каспійського в Чорне море.
В той же час в МЗС РФ заявили про "нарощування активності" збройних сил НАТО в Україні і в Чорному морі.