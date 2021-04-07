ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У МЗС РФ заявили про "нарощування активності" збройних сил НАТО в Україні і в Чорному морі

Новость на русском → Середа 07 квітня 2021 18:51
У МЗС РФ заявили про "нарощування активності" збройних сил НАТО в Україні і в Чорному морі
Автор: Инна Собора

На території України і в Чорному морі відбувається нарощування активності збройних сил країн НАТО. Також війська стягують до українсько-російського кордону.

Таке заяву зробила представник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова увечері 7 квітня.

Наголошується, що на 2021 рік заплановано проведення семи спільних навчань на українській території з різними країнами альянсу.

Також Захарова заявляє про активізацію розвідувальної діяльності іноземних держав в Україні уздовж кордонів з Росією і лінії зіткнення на Донбасі з використанням літальних апаратів і радіоелектронних засобів.

"Все це не сприяє безпеці в регіоні, врегулювання конфлікту на Донбасі", - переконана представник МЗС РФ.

Україну і країни НАТО закликали "припинити військові приготування".

Нагадаємо, в Кремлі заявили, що російські війська біля кордонів України нібито нікому не загрожують. Вони будуть перебувати там стільки, скільки вирішить президент Росії Володимир Путін.

Як відомо, Росія розпочала контрольну перевірку боєздатності своєї армії.

Зазначимо, західні союзники України, в тому числі НАТО, на цьому тлі застерегли Росію від подальшої ескалації ситуації на Донбасі.

Раніше в Міноборони України назвали перелік навчань НАТО, до яких приєднається Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Російська Федерація войска НАТО
NEWS
Штам коронавірусу з ПАР підтвердили у Полтавській та Тернопільській областях
Штам коронавірусу з ПАР підтвердили у Полтавській та Тернопільській областях
DAILY
Загострення на Донбасі: чи піде Росія в масштабний наступ на Україну
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Загострення на Донбасі: чи піде Росія в масштабний наступ на Україну