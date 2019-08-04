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В Одеській обл. через зсув перекрили дорогу держзначення

Новини » Надзвичайні події    04.08.2019 - 15:37
В Одеській обл. через зсув перекрили дорогу держзначення
Фото: на місці події (fb.com odessavtodor)

Об'їзд транспорту здійснюватиметься по автодорозі М-27

В Одеській області внаслідок потоку дощових вод на ділянці автомобільної дороги державного значення Н-33 стався зсув ґрунту, в результаті чого рух автодорогою був перекритий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Служби автомобільних доріг в Одеській області в Facebook.

Як повідомляється, зсув ґрунту стався на 51 км автодороги державного значення Н-33 "Одеса - Білгород-Дністровський - Монаші - М-15" з під'їздом до порту Чорноморськ.

В Одеській обл. через зсув перекрили дорогу держзначення

Зазначається, що для забезпечення безпеки руху та проведення аварійно-відновлювальних робіт рух по даній ділянці автодороги був перекритий у неділю, 4 серпня, з 14:00.

"Об’їзд автотранспорту здійснюється по автомобільній дорозі /Н-33/ - Кароліно-Бугаз - Грибівка - Санжійка - М-27", - додали у службі.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті сильної зливи в Одесі у суботу, 3 серпня, потік води зніс десяток машин і розвернув зливовий колектор. На Карантинному узвозі потужний потік води зніс десяток припаркованих авто та зірвав асфальтове покриття.

Також РБК-Україна писало, що у Києві з 2 по 31 серпня частково обмежать рух на естакаді Південного мосту. Причиною обмеження руху є ремонт деформаційних швів на естакаді.

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