Поліція Кривого Рогу влаштувала погоню зі стріляниною за порушником

Фото: автомобіль порушника (facebook.com/kr.patrolpolice.gov.ua)

Водій "Москвича" врізався в патрульне авто і намагався втекти

Вночі у Кривому Розі сталася поліціейська погоня зі стріляниною. Патрульні намагалися затримати водія, який на світлофорі протаранив їх автомобіль.

Про це йдеться в повідомленні патрульної поліції Кривого Рогу у Facebook.

Повідомляється, що близько опівночі авто автомобіль патрульних зупинився на світлофорі, і в задню частину Toyota Prius на швидкості влетів "Москвич". Водій останнього після ДТП не зупинився і спробував втекти.

Поліцейські влаштували погоню, однак водій не реагував і неодноразово порушував ПДР, проїжджаючи перехрестя на червоне світло і виїжджаючи на зустрічну смугу. У підсумку патрульні застосували табельну зброю, вистріливши по колесах. Внаслідок ушкоджень "Москвич" зупинився, водія затримали.

Також повідомляється, що в той же вечір порушника вже зупиняв патруль, при собі у нього не було прав, за що йому виписали штраф і відсторонили від керування транспортним засобом.

В результаті нічного інциденту потерпілих немає.

Фото: наслідки погоні в Кривому Розі (facebook.com/kr.patrolpolice.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в одному з сіл Херсонської області чоловік влаштував стрілянину з мисливської рушниці в будинку, в результаті постраждала одна людина.