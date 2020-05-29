ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бойовики стріляли з мінометів поблизу Луганського, поранений військовий

Новини » Надзвичайні події     29.05.2020 - 22:55
Бойовики стріляли з мінометів поблизу Луганського, поранений військовий
Фото: ситуація на Донбасі (mil.gov.ua)

Застосували міномети забороненого Мінськом калібру

Проросійські бойовики на Донбасі відкрили вогонь поблизу Луганського. Унаслідок обстрілу поранення отримав військовослужбовець Об'єднаних сил.

Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил у Facebook.

Бойовики вкотре порушили режим припинення вогню та застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм.

"Поблизу Луганського, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїну надали першу медичну допомогу та оперативно евакуювали до лікувального закладу", - йдеться в повідомленні.

Підрозділи Об’єднаних сил відкривали вогонь у відповідь. Втрати противника уточнюються.

РБК-Україна писало, що з початку 29 травня на Донбасі зафіксували 5 порушень режиму припинення вогню з боку проросійських бойовиків.

Раніше повідомлялося, що українські підрозділи збили російський безпілотник, який здійняли у повітря бойовики.

Нагадаємо, на Донбасі 28 травня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Инна Собора

Теги Новини України Донбасобстрел
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся