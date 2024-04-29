Убийство украинцев в Германии: в ВСУ установили личность одного из военнослужащих

Одним из украинских военных, погибших в Германии 27 апреля, был военнослужащим 81 Слобожанской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook командования ДШВ.

Как отметило командование, в 2023 году военный был ранен в боях за Белогоровку, после чего проходил лечение и реабилитацию в Германии.

"Установлена личность одного из военнослужащих, погибших в Германии в городе Мурнау. Им является наш побратим - военнослужащий 122-го аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ ВС Украины. По этическим соображениям мы не сообщаем его имени", - говорится в сообщении.

Убийство украинцев в Германии

Напомним, 27 апреля в городе Мурнау-ам-Штафельзее, Верхняя Бавария, были убиты два украинских мужчины 23 и 36 лет. Они получили ножевые ранения на территории торгового центра. Один погиб на месте, другой скончался в больнице. По подозрению в совершении убийства задержан 57-летний россиянин.

По данным МИД Украины, жертвами нападения стали украинские военнослужащие, проходившие медицинскую реабилитацию.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил Департаменту консульской службы МИД и Генеральному консульству в Мюнхене держать дело на особом контроле.

Вчера, 28 апреля, в Германии арестовали россиянина, подозреваемого в убийстве двух украинцев.

Немецкое ведомство по борьбе с экстремизмом и терроризмом взяло под свой контроль расследование убийства двух украинцев. Прокуратура Мюнхена не исключает политического мотива преступления.

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