ua en ru
Пн, 29 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Убийство украинцев в Германии: в ВСУ установили личность одного из военнослужащих

Понедельник 29 апреля 2024 19:23
UA EN RU
Убийство украинцев в Германии: в ВСУ установили личность одного из военнослужащих Фото: один из украинских военных, которые были убиты в Германии (facebook.com/uaairborne)
Автор: Татьяна Степанова

Одним из украинских военных, погибших в Германии 27 апреля, был военнослужащим 81 Слобожанской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook командования ДШВ.

"Установлена личность одного из военнослужащих, погибших в Германии в городе Мурнау. Им является наш побратим - военнослужащий 122-го аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ ВС Украины. По этическим соображениям мы не сообщаем его имени", - говорится в сообщении.

Как отметило командование, в 2023 году военный был ранен в боях за Белогоровку, после чего проходил лечение и реабилитацию в Германии.

Убийство украинцев в Германии

Напомним, 27 апреля в городе Мурнау-ам-Штафельзее, Верхняя Бавария, были убиты два украинских мужчины 23 и 36 лет. Они получили ножевые ранения на территории торгового центра. Один погиб на месте, другой скончался в больнице. По подозрению в совершении убийства задержан 57-летний россиянин.

По данным МИД Украины, жертвами нападения стали украинские военнослужащие, проходившие медицинскую реабилитацию.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил Департаменту консульской службы МИД и Генеральному консульству в Мюнхене держать дело на особом контроле.

Вчера, 28 апреля, в Германии арестовали россиянина, подозреваемого в убийстве двух украинцев.

Немецкое ведомство по борьбе с экстремизмом и терроризмом взяло под свой контроль расследование убийства двух украинцев. Прокуратура Мюнхена не исключает политического мотива преступления.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины
NEWS
Почему Польша поднимает истребители во время атак РФ по Украине, но не "включает" ПВО
Почему Польша поднимает истребители во время атак РФ по Украине, но не "включает" ПВО
DAILY
Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится