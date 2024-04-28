Россиянин жестоко убил двух украинцев в ТЦ Германии

Гражданин России напал с ножом на двух мужчин-украинцев в торговом центре немецкого города Мурнау. Один погиб на месте, второй - в ближайшей больнице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение местной полиции.

"36-летний мужчина от полученных тяжелых травм скончался на месте, второй пострадавший (23 года) умер в соседней больнице в тот вечер. В результате неотложных розыскных мероприятий был задержан подозреваемый", - говорится в сообщении.

Позже немецкая полиция установила, что погибшие - граждане Украины в возрасте 23 и 36 лет. Оба жили в районе Гармиш-Партенкирхен.

"В рамках немедленно начатых розыскных мероприятий в тот же вечер неподалеку от места преступления по домашнему адресу был обнаружен и задержан 57-летний подозреваемый. Подозреваемый является гражданином России", - рассказали правоохранители.

Что касается задержанного, то местная прокуратура безотлагательно ходатайствует об аресте 57-летнего подозреваемого. Вопрос о его содержании под стражей будет решен сегодня, 28 апреля.

Убийства украинцев в Германии

В Германии уже известно о нескольких случаях убийств украинцев. В феврале неизвестные с ножами напали на двух украинских баскетболистов в Дюссельдорфе (Германия). Один из них, Владимир Ермаков, был убит. В деле об его убийстве фигурируют двое подозреваемых, одного из которых уже освободили из-под стражи.

А 7 марта в Германии обнаружили убитой 27-летнюю украинку. Также стало известно о пропаже ее матери и дочери. Их полиция искала довольно долгое время. Правоохранители долгое время разыскивали дочь и мать погибшей, которые пропали без вести. Уже 20 марта полиция нашла тело 51-летней женщины, которая, вероятно, является матерью ранее убитой украинки.