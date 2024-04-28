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Убийство украинцев в Германии. Погибшими, предварительно, были военные на реабилитации, - МИД

Германия, Воскресенье 28 апреля 2024 20:29
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Убийство украинцев в Германии. Погибшими, предварительно, были военные на реабилитации, - МИД Фото: МИД рассказал детали убийства украинцев в Германии (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинцы, убитые в Германии, по предварительным данным, были военнослужащими, проходившими медицинскую реабилитацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

По предварительным данным, погибшие граждане были военнослужащими, которые проходили медицинскую реабилитацию в Германии. Украинские консулы уточняют информацию о подразделениях, в которых служили погибшие, и устанавливают связь с их родными.

"Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил Департаменту консульской службы МИД и Генеральному консульству в Мюнхене держать дело на особом контроле и находиться в постоянном контакте с правоохранительными органами ФРГ, чтобы убийца понес наказание по всей строгости закона", - сообщили в министерстве.

Глава МИД также выразил благодарность немецким правоохранителям за оперативное задержание подозреваемого.

Что предшествовало

Напомним, вчера, 27 апреля, в городе Мурнау-ам-Штафельзее на территории местного торгового центра в результате ножевых ранений были убиты два украинца, мужчины 1987 и 2001 годов рождения.

По информации Генерального консульства Украины в Мюнхене, полиция Гармиш-Партенкирхен задержала по подозрению в совершении двойного убийства 57-летнего гражданина РФ. В настоящее время продолжается следствие.

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