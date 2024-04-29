Убийство украинцев в Германии: прокуратура не исключает политического мотива преступления

Немецкое ведомство по борьбе с экстремизмом и терроризмом взяло под свой контроль расследование убийства двух украинцев, в котором подозревается гражданин РФ. Прокуратура Мюнхена не исключает политического мотива преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.

Как отмечает издание, полиция пока не дает комментариев относительно мотивов данного преступления. В комментарии Der Spiegel представитель полиции заявил, что сейчас нет никаких признаков политической подоплеки преступления, например, разногласий во взглядах на войну России против Украины. По его словам, скорее всего, определенную роль могло сыграть личное прошлое - мужчины, вероятно, были знакомы. При этом прокуратура Мюнхена не исключает политического мотива преступления.