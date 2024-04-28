В Германии арестован россиянин, подозреваемый в убийстве двух украинцев
Россиянин, подозреваемый в убийстве двух украинских граждан на территории торгового центра немецкого города Мурнау-ам-Штаффельзе, арестован.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP и DW.
Согласно правилам конфиденциальности, действующим в Германии, имена жертв и подозреваемого не разглашаются.
По словам немецких властей, возможные мотивы убийства пока неизвестны.
Также неизвестно, знали ли трое мужчин друг друга.
Немецкая полиция просит свидетелей предоставить информацию о событиях, предшествующих убийству.
Вчера, 27 апреля, в городе Мурнау-ам-Штафельзее, Верхняя Бавария, были убиты двое украинских мужчин 23 и 36 лет. Они получили ножевые ранения на территории торгового центра. Один погиб на месте, другой скончался в больнице. По подозрению в совершении убийства задержан 57-летний россиянин.
По предварительным данным МИД Украины, жертвами нападения стали украинские военнослужащие, проходившие медицинскую реабилитацию.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил Департаменту консульской службы МИД и Генеральному консульству в Мюнхене держать дело на особом контроле.
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