Вбивство українців у Німеччині: прокуратура не відкидає політичного мотиву злочину

Німецьке відомство з боротьби з екстремізмом і тероризмом взяло під свій контроль розслідування вбивства двох українців, у якому підозрюють громадянина РФ. Прокуратура Мюнхена не відкидає політичного мотиву злочину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.

Як зазначає видання, поліція наразі не дає коментарів щодо мотивів даного злочину. У коментарі Der Spiegel представник поліції заявив, що зараз немає жодних ознак політичного підґрунтя злочину, наприклад, розбіжностей у поглядах на війну Росії проти України. За його словами, швидше за все, певну роль могло відіграти особисте минуле - чоловіки, імовірно, були знайомі. При цьому прокуратура Мюнхена не відкидає політичного мотиву злочину.