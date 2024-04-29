ua en ru
Пн, 29 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вбивство українців у Німеччині: прокуратура не відкидає політичного мотиву злочину

Німеччина, Понеділок 29 квітня 2024 18:26
UA EN RU
Вбивство українців у Німеччині: прокуратура не відкидає політичного мотиву злочину Ілюстративне фото: поліція Німеччини (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Німецьке відомство з боротьби з екстремізмом і тероризмом взяло під свій контроль розслідування вбивства двох українців, у якому підозрюють громадянина РФ. Прокуратура Мюнхена не відкидає політичного мотиву злочину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.

Як зазначає видання, поліція наразі не дає коментарів щодо мотивів даного злочину.

У коментарі Der Spiegel представник поліції заявив, що зараз немає жодних ознак політичного підґрунтя злочину, наприклад, розбіжностей у поглядах на війну Росії проти України. За його словами, швидше за все, певну роль могло відіграти особисте минуле - чоловіки, імовірно, були знайомі.

При цьому прокуратура Мюнхена не відкидає політичного мотиву злочину.

Вбивство українців у Німеччині

Нагадаємо, 27 квітня в місті Мурнау-ам-Штафельзее, Верхня Баварія, було вбито двох українських чоловіків 23 і 36 років. Вони отримали ножові поранення на території торгового центру. Один загинув на місці, другий помер у лікарні. За підозрою у скоєнні вбивства затримано 57-річного росіянина.

За попередніми даними МЗС України, жертвами нападу стали українські військовослужбовці, які проходили медичну реабілітацію.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба доручив Департаменту консульської служби МЗС і Генеральному консульству в Мюнхені тримати справу на особливому контролі.

Вчора у Німеччині заарештували росіянина, який підозрюється у вбивстві двох українців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Зеленський обговорив зі Столтенбергом фонд на 100 млрд євро для України
Зеленський обговорив зі Столтенбергом фонд на 100 млрд євро для України
DAILY
Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме