Убийство школьников в Шаргороде: подозреваемому избрали меру пресечения

Винницкий городской суд отправил под стражу 23-летнего учителя, которого подозревают в убийстве двух школьников в Шаргороде Винницкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Винницкой области.

Среди основных версий следствие рассматривает вероятный конфликт между экс-преподавателем и одним из потерпевших.

Как сообщается, суд, рассмотрев материалы производства, избрал подозреваемому меру пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей сроком на 60 суток.

Убийство школьников в Шаргороде

Напомним, утром 10 сентября в городе Шаргород Винницкой области обнаружили тела двух несовершеннолетних с ножевыми ранениями.

Как стало известно, по подозрению в совершении двойного убийства правоохранители задержали бывшего учителя. Именно он, по версии следствия, нанес смертельные ранения двум школьникам в Шаргороде.

Как оказалось, он пытался сбежать в Молдову, но был задержан в поле меньше чем через час после нападения. При нем нашли орудие совершения преступления.

Ранее сообщалось, что подозреваемому в убийстве двух школьников в Шаргороде грозит пожизненное заключение.