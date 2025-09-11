Вбивство школярів у Шаргороді: підозрюваному обрали запобіжний захід
Вінницький міський суд відправив під варту 23-річного вчителя, якого підозрюють у вбивстві двох школярів у Шаргороді Вінницької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Вінницької області.
Як повідомляється, суд, розглянувши матеріали провадження, обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою строком на 60 діб.
Серед основних версій слідство розглядає ймовірний конфлікт між ексвикладачем та одним із потерпілих.
Триває досудове розслідування.
Вбивство школярів у Шаргороді
Нагадаємо, вранці 10 вересня у місті Шаргород Вінницької області виявили тіла двох неповнолітніх із ножовими пораненнями.
Як стало відомо, за підозрою у скоєнні подвійного вбивства правоохоронці затримали колишнього вчителя. Саме він, за версією слідства, завдав смертельних поранень двом школярам у Шаргороді.
Як виявилося, він намагався втекти у Молдову, але був затриманий у полі менше ніж через годину після нападу. При ньому знайшли знаряддя скоєння злочину.
Раніше повідомлялося, що підозрюваному у вбивстві двох школярів у Шаргороді загрожує довічне ув'язнення.