ua en ru
Чт, 11 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Вбивство школярів у Шаргороді: підозрюваному обрали запобіжний захід

Вінницька область, Четвер 11 вересня 2025 17:36
UA EN RU
Вбивство школярів у Шаргороді: підозрюваному обрали запобіжний захід Фото: підозрюваному у вбивстві школярів у Шаргороді обрали запобіжний захід (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Вінницький міський суд відправив під варту 23-річного вчителя, якого підозрюють у вбивстві двох школярів у Шаргороді Вінницької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Вінницької області.

Як повідомляється, суд, розглянувши матеріали провадження, обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою строком на 60 діб.

Серед основних версій слідство розглядає ймовірний конфлікт між ексвикладачем та одним із потерпілих.

Триває досудове розслідування.

Вбивство школярів у Шаргороді

Нагадаємо, вранці 10 вересня у місті Шаргород Вінницької області виявили тіла двох неповнолітніх із ножовими пораненнями.

Як стало відомо, за підозрою у скоєнні подвійного вбивства правоохоронці затримали колишнього вчителя. Саме він, за версією слідства, завдав смертельних поранень двом школярам у Шаргороді.

Як виявилося, він намагався втекти у Молдову, але був затриманий у полі менше ніж через годину після нападу. При ньому знайшли знаряддя скоєння злочину.

Раніше повідомлялося, що підозрюваному у вбивстві двох школярів у Шаргороді загрожує довічне ув'язнення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національна поліція Вінницька область Суд
Новини
Шмигаль зробив заяву про зростаючий рівень мобілізації в Україні за останній рік
Шмигаль зробив заяву про зростаючий рівень мобілізації в Україні за останній рік
Аналітика
Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії