Убийство подростка на фуникулере в Киеве: в деле перешли к стадии допросов
Дело в Шевченковском суде Киева по убийству подростка на фуникулере перешло к стадии допросов обвиняемого, сотрудника Управления государственной охраны Артема Косова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального прокурора Украины Руслана Кравченко.
По его словам, на судебном заседании 20 августа прошли стадию исследования вещественных доказательств и допросили эксперта, который проводил медицинскую экспертизу.
"Мы его допросили для установления дополнительных обстоятельств в этом производстве и также будем решать вопрос на следующем заседании о целесообразности назначения дополнительных комплексной судебно-медицинской экспертизы с другими экспертизами", - сказал генпрокурор.
Кроме этого, по словам Кравченко, уже дошло до до допросов обвиняемого, сотрудника Управления государственной охраны Артема Косова.
"И также мы перешли уже на стадию допроса обвиняемого. Сегодня была возможность несколько вопросов задать обвиняемому. Следующее заседание состоится завтра", - рассказал генпрокурор.
Также Кравченко подтвердил, что после целой серии судебных заседаний, которые либо не состоялись, либо были сорваны, дело идет к завершению. Косову грозит пожизненное заключение.
Убийство подростка на фуникулере в Киеве
Напомним, 7 апреля 2024 года сотрудник УГО Артем Косов спровоцировал конфликт с компанией подростков. После выхода из вагона фуникулера он подошел к одному из подростков и толкнул его. Последний разбил головой стекло и получил порез на шее, в результате чего скончался на месте.
При обследовании у подозреваемого обнаружили 1,2 промилле алкоголя. Уже на следующий день, 8 апреля 2024 года, Государственное бюро расследований открыло уголовное производство из-за гибели подростка. В тот же день Косову объявили о подозрении.
9 апреля 2024 года Печерский суд Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности залога. Досудебное расследование было завершено еще 5 мая 2024 года. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.
Однако с этого момента заседания по делу Косово буксовали из-за позиции защиты. Адвокаты срывали заседания, требовали его переноса и другими способами затягивали рассмотрение дела.