Убийство на фуникулере в Киеве: апелляционный суд оставил в силе пожизненное заключение Косову

Детали судебного решения

По данным издания, сегодня, 25 марта, апелляционный суд отклонил жалобу стороны защиты.

Адвокаты Косова настаивали на переквалификации преступления на "убийство по неосторожности" (ст. 119 УК), что предусматривает значительно более мягкое наказание - от 3 до 5 лет лишения свободы.

Сам осужденный заявлял, что на суровый приговор первой инстанции якобы повлияла общественная огласка.

Суд повторно исследовал доказательства, в частности видео с телефонов пассажиров и камер наблюдения. Экспертиза подтвердила, что парень получил смертельное резаное ранение шеи (рана 10 на 16 см) и умер почти мгновенно.

"Там слышно на видео, что я выражался нецензурной бранью, я за это извиняюсь. Но там нет угроз. Жесткого из меня сделали СМИ", - заявил в суде Артем Косов.

Позиция обвинения и семьи

Генеральный прокурор отметил, что статус военнослужащего УГО и состояние алкогольного и наркотического опьянения только повышают степень ответственности.

Доказательства подтвердили, что конфликт был спровоцирован именно Косовым, а его действия имели агрессивный и хулиганский характер.

Отец погибшего подростка Александр Матерухин назвал пожизненный срок единственным справедливым решением.

"Максим был светлым ребенком, с добрым сердцем. Лишение свободы не вернет нашей семье ребенка, но это единственное наказание, которое сможет дать нам ощущение справедливости", - сказал Александр Матерухин.