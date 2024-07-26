Убийство Фарион: прокуратура просит об аресте без залога для подозреваемого

Во Львове возобновился суд относительно меры пресечения подозреваемому в убийстве языковеда Ирины Фарион. Прокурор попросил об аресте без права залога.

Во время сегодняшнего слушания прокурор обратился к судье и попросил о мере пресечения для подозреваемого в виде ареста без права внесения залога.

Такая мера пресечения прокурор мотивировала тем, что подозреваемый может повлиять на свидетелей, следствие или убежать, а также уничтожить вещественные доказательства.

Заметим, что подозреваемый при рассмотрении дела отказался отвечать на вопросы, которые задавал суд.