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Убийство Фарион: прокуратура просит об аресте без залога для подозреваемого

Украина, Пятница 26 июля 2024 17:51
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Убийство Фарион: прокуратура просит об аресте без залога для подозреваемого Фото: подозреваемый в убийстве Ирины Фарион (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая, Юлия Акимова

Во Львове возобновился суд относительно меры пресечения подозреваемому в убийстве языковеда Ирины Фарион. Прокурор попросил об аресте без права залога.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Во время сегодняшнего слушания прокурор обратился к судье и попросил о мере пресечения для подозреваемого в виде ареста без права внесения залога.

Такая мера пресечения прокурор мотивировала тем, что подозреваемый может повлиять на свидетелей, следствие или убежать, а также уничтожить вещественные доказательства.

Заметим, что подозреваемый при рассмотрении дела отказался отвечать на вопросы, которые задавал суд.

Убийство Фарион

Напомним, что на прошлой неделе во Львове было совершено покушение на жизнь украинского языковеда Ирины Фарион. Женщина получила пулю в голову и была доставлена в больницу. Медики несколько часов боролись за жизнь языковеда, однако уже вечером стало известно, что Фарион скончалась.

РБК-Украина собрала всю важную информацию и напомнила, чем Украина запомнилась Ирина Фарион.

О покушении, подозреваемом и все, что известно о трагическом случае, можно узнать в материале РБК-Украина.

В то же время, мы писали, что сегодня в Галицком суде Львова проходит слушание о мере пресечения подозреваемому в убийстве. В настоящее время суд избирает подозреваемому меру пресечения.

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