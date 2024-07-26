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Вбивство Фаріон: прокуратура просить про арешт без застави для підозрюваного

Україна, П'ятниця 26 липня 2024 17:51
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Вбивство Фаріон: прокуратура просить про арешт без застави для підозрюваного Фото: підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька, Юлія Акимова

У Львові відновився суд щодо запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Прокурор попросив про арешт без права застави.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Під час сьогоднішнього слухання прокурор звернувся до судді та попросив про запобіжний захід для підозрюваного у вигляді арешту без права внесення застави.

Такий запобіжний захід прокурор мотивував тим, що підозрюваний може вплинути на свідків, слідство або втекти, а також знищити речові докази.

Зауважимо, що підозрюваний під час розгляду справи відмовився відповідати на питання, які ставив суд.

Вбивство Фаріон

Нагадаємо, що минулого тижня у Львові було здійснено замах на життя української мовознавиці Ірини Фаріон. Жінка отримала кулю в голову та була доправлена до лікарні. Медики кілька годин боролись за життя мовознавиці, проте вже ввечері стало відомо, що Фаріон померла.

РБК-Україна зібрало всю важливу інформацію та нагадало, чим Україні запам'яталась Ірина Фаріон.

Про замах, підозрюваного та все, що відомо про трагічний випадок, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Водночас ми писали, що сьогодні в Галицькому суді Львова проходить слухання щодо запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві. Наразі суд обирає підозрюваному запобіжний захід.

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