Вбивство Фаріон: прокуратура просить про арешт без застави для підозрюваного
У Львові відновився суд щодо запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Прокурор попросив про арешт без права застави.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Під час сьогоднішнього слухання прокурор звернувся до судді та попросив про запобіжний захід для підозрюваного у вигляді арешту без права внесення застави.
Такий запобіжний захід прокурор мотивував тим, що підозрюваний може вплинути на свідків, слідство або втекти, а також знищити речові докази.
Зауважимо, що підозрюваний під час розгляду справи відмовився відповідати на питання, які ставив суд.
Вбивство Фаріон
Нагадаємо, що минулого тижня у Львові було здійснено замах на життя української мовознавиці Ірини Фаріон. Жінка отримала кулю в голову та була доправлена до лікарні. Медики кілька годин боролись за життя мовознавиці, проте вже ввечері стало відомо, що Фаріон померла.
РБК-Україна зібрало всю важливу інформацію та нагадало, чим Україні запам'яталась Ірина Фаріон.
Про замах, підозрюваного та все, що відомо про трагічний випадок, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Водночас ми писали, що сьогодні в Галицькому суді Львова проходить слухання щодо запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві. Наразі суд обирає підозрюваному запобіжний захід.
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