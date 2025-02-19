Не работает после атаки. Коваленко объяснил, чем важен для россиян Сызранский НПЗ
Ночью был атакован Сызранский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Самарской области РФ. Он играет важную роль в обеспечении топливом российских войск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.
По словам Коваленко, Сызранский НПЗ имеет мощность переработки 8,9 миллиона тонн нефти в год. Это делает его одним из средних по размерам НПЗ в России.
Завод специализируется на производстве:
- топлива;
- авационного керосина;
- битума.
В 2015 году Сызранский НПЗ полностью перешел на выпуск продукции стандарта Евро-5. Он перерабатывает нефть из Западной Сибири и Самарской области.
"Для российской армии НПЗ такого уровня играют важную роль в обеспечении топливом. К тому же это часть логистики войск", - отметил Коваленко.
Впоследствии Коваленко добавил, что Сызранский НПЗ уже не работает после атаки.
Атака на Сызранский НПЗ
В ночь на 19 февраля дроны атаковали Сызранский НПЗ в Самарской области. Россияне заявили, что на объекте начался пожар. Местные жители рассказали российским пабликам, что в 02:45 по местному времени слышали по меньшей мере три взрыва в районе НПЗ.
Позже губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил информацию об атаке на НПЗ, но заявил, что "обошлось без пострадавших".
Атаки на российские НПЗ
Во время полномасштабной войны Украина регулярно наносит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Таким образом она пытается истощить военную логистику врага и наносить удар по экономике РФ.
Напомним, что в ночь на понедельник, 17 февраля, был атакован также Ильский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Краснодарском крае. Он является одним из ключевых на юге Российской Федерации (РФ).
В тот же день стало известно, что крупнейшая нефтеперекачивающая станция "Каспийского трубопроводного консорциума" "Кропоткинская" была выведена из строя после поражения беспилотниками.