Не работает после атаки. Коваленко объяснил, чем важен для россиян Сызранский НПЗ

Ночью был атакован Сызранский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Самарской области РФ. Он играет важную роль в обеспечении топливом российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

По словам Коваленко, Сызранский НПЗ имеет мощность переработки 8,9 миллиона тонн нефти в год. Это делает его одним из средних по размерам НПЗ в России.

Завод специализируется на производстве:

топлива;

авационного керосина;

битума.

В 2015 году Сызранский НПЗ полностью перешел на выпуск продукции стандарта Евро-5. Он перерабатывает нефть из Западной Сибири и Самарской области.

"Для российской армии НПЗ такого уровня играют важную роль в обеспечении топливом. К тому же это часть логистики войск", - отметил Коваленко.

Впоследствии Коваленко добавил, что Сызранский НПЗ уже не работает после атаки.

Атака на Сызранский НПЗ

В ночь на 19 февраля дроны атаковали Сызранский НПЗ в Самарской области. Россияне заявили, что на объекте начался пожар. Местные жители рассказали российским пабликам, что в 02:45 по местному времени слышали по меньшей мере три взрыва в районе НПЗ.

Позже губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил информацию об атаке на НПЗ, но заявил, что "обошлось без пострадавших".